MT: Stubb puhuu Trumpin kanssa viikoittain – "Meillä on aktiivinen keskusteluyhteys"

Presidentit Alexander Stubb ja Donald Trump puhuvat puhelimessa viikoittain, kertoo Maaseudun Tulevaisuus.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa keskustelevansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa puhelimessa joka viikko.

Stubb on myös tavannut Trumpin useasti kasvotusten.

– Mitä enemmän henkilösuhteita pystyy rakentamaan, sen parempi, Stubb arvioi MT:lle.

Stubb sanoo kuitenkin haluavansa olla realisti sen suhteen, miten paljon hän pystyy itse vaikuttamaan toisen mielipiteisiin.

– Me pyrimme Suomena ja minä henkilökohtaisesti tasavallan presidenttinä vaikuttamaan niihin asioihin, joihin pystyy. Tällä hetkellä on hyvä, että meillä on aktiivinen keskusteluyhteys Yhdysvaltain presidenttiin, Stubb kommentoi.

Neuvotteluja Venäjän kanssa vaikea ennakoida

Mahdollisia neuvotteluja Venäjän kanssa on Stubbin mukaan vielä vaikea ennakoida. Ne riippuvat siitä, mitä eurooppalaiset liittolaiset ja Ukraina haluavat.

– Suomen ja Venäjän kahdenvälisiä neuvotteluja Venäjän kanssa ei ole näköpiirissä niin kauan kuin Venäjä jatkaa hyökkäyssotaa Ukrainaan ja rikkoo kaikkia kansainvälisiä sääntöjä, Stubb sanoo MT:lle.

Ukrainassa jälleenrakentamisessa suomalaisten yritysten pitäisi Stubbin mielestä olla jo nyt mahdollisimman aktiivisesti liikkeellä.