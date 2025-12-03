Ukrainan jälleenrakennuksen kustannukset arvioidaan yli 500 miljardiksi euroksi. Tästä voi saada osansa myös Suomi, mutta työhön pitäisi ryhtyä heti.
Kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa päättyy, alkaa massiivinen jälleenrakentaminen, jossa myös Suomi voisi käyttää osaamistaan ja hyviä suhteitaan. Ja saada samalla kauan kaivattuja vientituloja.
Huomenta Suomi -ohjelmassa vierailleet kansanedustajat Harry "Hjallis" Harkimo (liik.) ja Hanna Kosonen (kesk.) antavat kuitenkin moitteet siitä, että monilla muilla mailla on jo etumatkaa Suomeen verrattuna.
– Suomalaiset ovat takamatkalla. Esimerkiksi yhdysvaltalaisilla on paikan päällä jo 40 ihmistä ja ruotsalaisilla 10. Meillä on kaksi, Harkimo toteaa.
"Pohjatyö pitää tehdä nyt"
Harkimon mukaan Suomen maine on hyvä, mikä auttaa mahdollisuuksissa tehdä hyviä sopimuksia Ukrainassa. Nyt tarvittaisiin kuitenkin vauhtia.
– Se työ siellä pitäisi tehdä nyt. Tanska esimerkiksi on kerännyt jo miljardin rahastoon ja Ruotsissa on Swedefund, joka kerää rahaa. Me olemme kaikessa jäljessä, Harkimo lataa.
– Jos me halutaan saada kauppaa, pohjatyö pitää tehdä nyt.
Työtä ja urakoita Ukrainan jälleenrakennuksessa on tarjolla arviolta 500 miljardin euron arvosta esimerkiksi sähkö- ja energiayhtiöille sekä talonrakennukseen.