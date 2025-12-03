



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



500 miljardia on kohta jaossa – mitä tekee Suomi? 10:17 Ukrainan jälleenrakennuksessa on isojen rahojen mahdollisuudet myös suomalaisyrityksille. Katso videolta lisää. Julkaistu 56 minuuttia sitten Krista Rastamo krista.rastamo@mtv.fi Ukrainan jälleenrakennuksen kustannukset arvioidaan yli 500 miljardiksi euroksi. Tästä voi saada osansa myös Suomi, mutta työhön pitäisi ryhtyä heti. Kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa päättyy, alkaa massiivinen jälleenrakentaminen, jossa myös Suomi voisi käyttää osaamistaan ja hyviä suhteitaan. Ja saada samalla kauan kaivattuja vientituloja. Huomenta Suomi -ohjelmassa vierailleet kansanedustajat Harry "Hjallis" Harkimo (liik.) ja Hanna Kosonen (kesk.) antavat kuitenkin moitteet siitä, että monilla muilla mailla on jo etumatkaa Suomeen verrattuna. – Suomalaiset ovat takamatkalla. Esimerkiksi yhdysvaltalaisilla on paikan päällä jo 40 ihmistä ja ruotsalaisilla 10. Meillä on kaksi, Harkimo toteaa. "Pohjatyö pitää tehdä nyt" Harkimon mukaan Suomen maine on hyvä, mikä auttaa mahdollisuuksissa tehdä hyviä sopimuksia Ukrainassa. Nyt tarvittaisiin kuitenkin vauhtia. – Se työ siellä pitäisi tehdä nyt. Tanska esimerkiksi on kerännyt jo miljardin rahastoon ja Ruotsissa on Swedefund, joka kerää rahaa. Me olemme kaikessa jäljessä, Harkimo lataa. – Jos me halutaan saada kauppaa, pohjatyö pitää tehdä nyt. Työtä ja urakoita Ukrainan jälleenrakennuksessa on tarjolla arviolta 500 miljardin euron arvosta esimerkiksi sähkö- ja energiayhtiöille sekä talonrakennukseen.





– Emme pysy mukana, jos me emme nyt mene sinne. Jos emme ole paikalla ja ala miettiä, mitä diilejä voisimme saada, emme pysy mukana. Ja nyt me olemme pahasti jäljessä, Harkimo patistaa.

Ruotsalaisilla enemmän kyynärpäätä

Keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen sanoo olevansa Harkimon kanssa täysin samaa mieltä.

– Kun tuolla maailmalla on ollut, suomalaiset ovat vähän hissukoita. Ruotsalaisilla on enemmän kyynärpäätä käytössä, Kosonen sanoo.

Suomessa Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on aiemmin arvioinut, että seuraavien parin vuoden aikana noin 200 suomalaisyritystä voisi saada Ukrainasta urakoita, joiden arvo vuodessa olisi 1–2 miljardia euroa.

Harkimo toivookin, että EK johtaisi suomalaisyritysten pyrkimyksiä päästä mukaan jälleenrakennusmarkkinoille.

– Siihen vaaditaan rahaa ja resursseja, hän sanoo.

– Meidän pitäisi satsata siihen oikeasti. Ei me voida satsata sillä tavalla kuin tällä hetkellä, että muilla on paljon isommat resurssit ja paljon enemmän rahaa. Ne vievät kaupat silloin.

Kososen mukaan tarvittava panostus ei edes olisi edes kovin suuri.

– Muutamista henkilötyövuosista loppujen lopuksi kysymys. Se ei ole iso panostus, joka tarvittaisiin.

– Jos nyt on laskettu, että jälleenrakennuspotentiaali on 500 miljardia euroa, kyllähän meidänkin pitäisi todella siellä olla. Jos sitä joitakin miljardeja saataisiin.