Kulunut vuosi on ollut tasavallan presidentille Alexander Stubbille intensiivinen. Stubb on muun muassa tavannut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin.

Asian ytimessä -ohjelman erikoishaastattelussa Jan Andersson kysyi Stubbilta, miltä tuntuu olla maailman tapahtumien keskipisteessä.

Stubb korostaa pitävänsä kaikenlaisia työtehtäviä tärkeinä, ja pyrkivänsä parhaillaan suoriutumaan kunnialla tehtävästään tasavallan presidenttinä.

– Totta kai sitä tulee aina välillä nipistettyä (itseään). Ja ehkä kotona vaimon, lasten, ja joskus isänkin kanssa puhuttua siitä, että elämä vie ihmeellisiin kolkkiin, Stubb sanoo.

Elämässä pärjää tekemällä paljon töitä, mutta paljon on myös sattuman varassa, Stubb sanoo.

– Nuorille haluan aina korostaa sitä, että elämässä pärjää aika hyvin, kun tekee paljon töitä. Mutta aika paljon on loppupeleissä sattuman varassa. Kun jääkiekkoa pelasin, ja muita juttuja nuorena tein, ei kyllä kertaakaan käynyt mielessä, että tässä istuisin haastalteltavana itsenäisyyspäivän kynnyksellä Suomen 13. tasavallan presidenttinä.