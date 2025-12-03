Kremlin mukaan Ukrainan mahdollinen jäsenyys sotilasliitto Natossa oli keskeinen asia Venäjän ja Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa.
Venäjän presidentti Vladimir Putinin neuvonantaja Juri Ushakov kertoi medialle keskiviikkona, että Ukrainan Nato-jäsenyys oli yksi neuvottelujen keskeisistä kysymyksistä.
Yhdysvaltain rauhansuunnitelmassa Ukraina ei liittyisi Naton jäseneksi.
Putin ja Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff sekä presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner tapasivat eilisiltana Moskovassa.