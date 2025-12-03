Tasavallan presidentti Alexander Stubb myöntää olleensa turhautunut nähdessään alkuperäisen rauhansuunnitelman.

Suomalaisten tulee valmistautua siihen, etteivät oikeudenmukaisen rauhan ehdot Ukrainassa täyty. Näin sanoo tasavallan presidentti Alexander Stubb Asian ytimessä -ohjelmassa Jan Anderssonin erikoishaastattelussa.

Parhaillaan Eurooppa työskentelee sen eteen, että Ukrainan suvereniteetti ja alueellinen koskemattomuus säilyisivät rauhanprosessissa, Stubb sanoo.

– Realiteettia on se, että rauha voi olla joko hyvä, huono tai jonkinnäköinen kompromissi. Realiteettia on myös se, että meidän suomalaisten on valmistauduttava hetkeen, kun rauha syntyy, ja kaikki ne oikeudenmukaisen rauhan ehdot, josta olemme paljon neljän vuoden aikana puhuneet, eivät tule todennäköisesti täyttymään.

Stubbin mukaan seuraavat päivät ja viikot osoittavat, tuottavatko rauhanponnistelut tulosta. Hän sanoo olevansa skeptinen sen suhteen, että Venäjä hyväksyisi viimeisimmän rauhansuunnitelman.

Alkuperäisen suunnitelman näkeminen turhautti

Marraskuussa julkisuuteen vuotanut rauhansuunnitelma tuli yllätyksenä Euroopan johtajille.