Stubb puhui Trumpin ja Zelenskyin kanssa

Presidentti sanoo, että Venäjälle tarvitaan uusia pakotteita.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä puhuneensä keskiviikkona puhelimessa sekä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin että Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

– Eurooppa on yhtenäinen Venäjän jatkaessa hyökkäyssotaansa Ukrainaa vastaan. Sodan on loputtava. Ukraina on ollut neuvotteluissa rakentava, Stubb kirjoittaa päivityksessään.

Päivityksessään Stubb myös kiittää yhdysvaltalaissenaattoreita Lindsey Grahamia sekä Richard Blumenthalia, jotka ovat edistäneet Venäjän vastaisia pakotteita maan kongressissa.

– Venäjän painostamiseksi tarvitaan vahvempia pakotteita sekä Yhdysvaltain kongressilta että Euroopan unionilta, Stubb sanoo.

Päivityksen lopuksi presidentti Stubb toteaa tiiviin yhteydenpidon liittolaisten ja kumppanien kanssa jatkuvan.

Stubb on puhunut Trumpin ja Zelenskyin kanssa aiemminkin puhelimessa.

Maaliskuun lopussa otsikoihin nousi Stubbin yllättävä tapaaminen Trumpin kanssa golfin merkeissä Floridassa. Vain reilua viikkoa aiemmin Zelenskyi oli vierailulla Suomessa.