Nuorten mielenterveys hälyttävällä tolalla – kriisipuhelimeen yli 400 000 yhteydenottoa vuodessa: "Kunhan vain pääsee avun piiriin, ennuste on hyvä"

Mieli ry:n kriisipuhelimeen soittajista kaksi kolmasosaa on nuoria naisia. Monella soittajalla on itsetuhoisia ajatuksia. Mielenterveyden pulmia tai Itsetuhoisia ajatuksia ei voi koskaan selittää yhdellä yksinkertaisella syyllä.

– Siihen vaikuttavat yksilöön, yhteiskuntaan, hoidon saatavuuteen liittyvät asiat. Viime aikoina meillä on ollut paljon kaikenlaisia kriisejä, jotka ovat vaikuttaneet etenkin nuorten mielenterveyteen voimakkaasti, kertoo Mieli ry:n Itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Frans Horneman.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Nuorten mielenterveys ei ollut kehuttavalla tolalla ennen koronapandemiaakaan, mutta nyt pandemian jälkeen Horneman kuvailee tilanteen olevan hälyttävä. Nuorten masennus, ahdistus ja itsetuhoisuus on lisääntynyt.

Some ei kaikkeen syypää

Nuorten pahoinvoinnista syytetään usein sosiaalista mediaa. Hornemanin ja Wintersin mielestä sosiaalinen media kieltämättä vaikuttaa asiaan. Sosiaalinen media mahdollistaa esimerkiksi paljon kiusaamista. Olisi liian mustavalkoista todeta sen olevan kaiken takana tai vaikuttavan pelkästään kielteisesti nuorten mielenterveyteen. Sosiaalisella medialla voi olla myös hyviä vaikutuksia.

– Olisikin tärkeää kysyä itseltään, millainen oma vointi on silloin, jos on viettänyt koko päivän sosiaalisessa mediassa. Siellä on myös vertaisryhmiä ja sieltä voi löytää samanhenkisiä ihmisiä. Jos käpertyy kotiin ja alkaa olla vaikea tavata ihmisiä kasvokkain, kannattaa miettiä onko jäänyt somen vangiksi, sanoo Mieli ry:n puhelin- ja verkkokriisityön päällikkö Susanna Winter.

Ongelmat muuttuivat pandemian jälkeen

Winter kertoo, että yhteydenoton syyt ovat muuttuneet. Ennen pandemiaa kriisipuhelimeen soitettiin tyypillisesti ihmissuhteisiin liittyvien pulmien, kuten erojen, riitojen tai kommunikointi ongelmien takia. Nyt kriisipuhelimeen soitetaan yleisimmin pahan olon takia. Paha olo voi pitää sisällään masentuneisuutta, ahdistusta, psyykkistä kipua ja pelkoa. Kolmanneksi yleisin syy on itsetuhoisuus.

Ota puheeksi

Mikäli huomaa, ettei omalla läheisellä ole kaikki kunnossa, Horneman kehottaa ottamaan asian puheeksi.

– Kaikkien on tärkeä muistaa, että itsetuhoisuudesta on turvallista keskustella. Itsetuhoisista ajatuksista on turvallista keskustella, vaikka moni luulee sen lisäävän itsetuhoisuutta. Se on virheellinen myytti. Oma olo helpottaa, kun omasta olosta pääsee puhumaan jollekin. Myös apua kannattaa kehottaa hakemaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Apua löytyy. Suurin kynnys on hakea apua. Apua löytyy kasvokkain, verkossa ja puhelimitse. Siinä pitää jaksaa olla vähän tarmokas. Täytyy jaksaa sen verran, että lähtee hakemaan apua, mutta onneksi se on jo oman kännykänkin päässä, Winter kertoo.

Linja on varattu

Kunnallisella puolella jonot ovat kovat ja apua ei juuri saa siinä hetkessä, kun kriisi iskee. Mielenterveyspuolella on valtava palvelukysyntä ja henkilökunnasta on pulaa. Seuraava vapaa aika avun piiriin saattaa olla useamman kuukauden päässä, mikä voi olla musertavaa sen jälkeen, kun on saanut itsensä liikkeelle ja tietää ansaitsevansa ja tarvitsevansa sitä.

Kriisipuhelimeen tulee valtava määrä puheluja vuodessa ja valitettavasti kaikkiin puheluihin ei ehditä vastaamaan. Joskus linja on varattu: viime vuonna kriisipuhelimeen tuli yli 400 000 yhteydenottoa.

– Jonoa kertyy varsinkin yöaikaan. Kaikki eivät halua yöaikaan kuormittaa läheisiään, tai jos ei voi soittaa siihen aikaan minnekään muualle. Myös läheinen voi kuormittua tukiessaan ja siihenkin kannattaa hakea apua, Winter kannustaa.

Järjetön järjestelmä

Jos hoitoon pääsisi matalammalla kynnyksellä ja aikaisemmin, tilanne ei ehtisi yksilön kohdalla mennä yhtä pahaksi, eikä ehtisi kroonistumaan. Nyt jo olemassa olevien hoitojonojen purkamiseen tulee menemään paljon aikaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– On päivänselvää, että tarvitsemme Suomeen terapiatakuun, jolla pystymme parantamaan ihmisten hoitoon pääsyä. Hoito painottuu nyt raskaaseen, kalliiseen erikoissairaanhoitoon ja pitkiin psykoterapioihin. Me tarvitsemme ja haluamme Suomeen kuukauden sisällä alkavia matalan kynnyksen psykososiaalisia hoitoja, Horneman sanoo.

Horneman soisi ennen vaaleja näkevänsä aihetta enemmän esillä mediassa ja vaaliteemana politiikassa. OECD:n arvion mukaan mielenterveydestä koostuu Suomelle vuosittain 11 miljardin kustannukset. Mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat nykyään yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen.

– Tässä olisi varaa hakea säästöjä tulevaisuudessa. Terapiatakuu vaatisi 35 miljoonaa, minkä panostuksen tarvitsisi palvelujen parantamiseksi. Tämä on ehdottomasti sellainen asia, mikä olisi parempi nähdä investointina kuin kuluna, Horneman kertoo.

Ei enää tabu

Toisaalta runsaassa avun hakemisessa on myös hyvät puolensa. Mielenterveysongelmat eivät ole yhtä suuri tabu kuin ennen. Nuoret uskaltavat rohkeammin hakea apua ja puhua ongelmistaan kuin aiemmat sukupolvet. Horneman muistuttaa, että toivoa ja hoitoja on olemassa.