Laura Haimila avoimena masennuksestaan – kohtasi monelle tuttua vähättelyä: "Ei muuta kuin lenkille ja raitista ilmaa nauttimaan"

– Pelotti ja jännitti. Tuli epäonnistunut olo. Nyt pari kuukautta myöhemmin en ajattelisi niin. En todellakaan. Mähän olin super hyvä itselleni, koska nyt mä nään jo vähän hyvää minussa. Oon antanut aikaa palautua, levännyt paljon, tehny kivoja juttuja, panostanut ihmissuhteisiin, jotka antaa iloa ja voimaa. Alku on näyttänyt ihan lupaavalta, mutta matka on vielä kesken. Tärkeintä on kuitenkin, että just tänään ja just nyt on oikein hyvä ja aattelin et hyvä kirjoittaa se ylös, etten unohda, Haimila kirjoitti heinäkuussa 2022.