Jälleen yhden nuoren naisen elämä päättyi traagiseen päätökseen astua junan raiteille – "Yksi on joukosta poissa"

"Yksi on joukosta poissa. Junat eivät kulje kunnolla Helsingin pääradalla, mutta syyn tietää harva. Junarata on yleinen itsemurhapaikka. Tänään siellä menetti henkensä monelle rakas mielenterveysaktivisti ja somevaikuttaja. Otan osaa läheisten suureen suruun."

– Meillä on Suomessa ihan hirveä tilanne. Voidaan puhua nuorten itsemurha-aallosta. Tässä viime aikoina on ollut useita henkilöitä ja junarata näyttelee tässä traagista osuutta. Valtava ongelma, Alametsä kertoo.

Aita ei korjaa syytä

Kyseinen rata-alue on Alametsälle ja lähistöllä asuville harmillisen tuttu paikka juuri tässä yhteydessä. Useampi nuori ihminen on riistänyt hengen itseltään astumalla samoille raiteille. Huolestuneet vanhemmat ovat yrittäneet ehkäistä uusia itsemurhia asemalla. Jotta uusia itsemurhia ei tulisi, yhteen vakavimmista ongelmakohdista asennettiin korotetut kaiteet.

– Jo muutama vuosi sitten oli sellainen itsemurha-aalto siellä. Osa itsemurhan tehneistä oli hyvin nuoria, alaikäisiä. Tapasin alueen vanhempia ja yritimme vaikuttaa siihen, että asemalle rakennettaisiin aitaa. Olemme yrittäneet vaikuttaa myös parempien mielenterveyspalveluiden puolesta. Joitakin parannuksia on saatu aikaan, kuten aloitteestani avoimet, maksuttomat Mieppi-mielenterveysklinikat, mutta mielenterveyden hoito on edelleen kriisissä.

Vääristyneet tilastot

Hoidon piiriin ei ole aina helppo päästä. Alametsä kuvailee, että hoidon taso on valitettavan vaihtelevaa laadultaan, koska henkilökunta on hyvin kuormittunutta. Alametsä kuvailee olevansa hyvin turhautunut päättäjien toimettomuuteen nuorten mielenterveyspalvelujen parantamiseksi.

– Suomen itsemurhatilastot ovat vääristyneitä. Itsemurhia tilastoidaan onnettomuuksiksi. Minun ja monen mielenterveysalan ammattilaisen näkemys on, että itsemurhia tapahtuu todellisuudessa paljon enemmän kuin niitä kirjataan. Junakuolemat kirjataan henkilövahinkoina ja niitä on viime aikoina ollut useita.

Jokelan koulusurmat aiheuttivat trauman

Alametsä on europarlamentaarikko ja kaupunginvaltuutettu. Nuorten mielenterveyden ongelmat olivat hänen syynsä ylipäätään lähteä mukaan politiikkaan. Toisinaan mielenterveyskriisin paheneminen ja päättäjien haluttomuus tarttua asiassa toimeen on saanut Alametsän ajattelemaan politiikasta lähtöä.

Missä rahat?

– Kaikki puolueet kannattivat sitä paperilla, mutta viime hallitus vain päätti olla toteuttamatta sitä. Se oli minulle tosi iso pettymys, harkitsin lopettavani kokonaan politiikassa. Olen todella turhautunut. Tämä on politiikassa esillä ja siitä puhutaan, mutta missä ne rahat on? Sitä huolipuhetta on helppo puhua. Onneksi Helsingin kaupunki on ryhtynyt nyt toteuttamaan Terapiatakuuta, se antaa toivoa, mutta paljon tekoja tarvitaan jotta ihmiset saisivat avun.