"Kun nuori kertoo pahasta olosta, aikuisten on kuunneltava": Koronavuosi nosti nuorten itsemurha-ajatukset huolestuttavan korkealle – kaikki eivät saa tarvitsemaansa apua

Pandemia vaikuttanut mielenterveyteen negatiivisesti

Hornemanin mukaan on loogista, että korona on vaikuttanut nuorten aikuisten mielenterveyteen.

– Harrastustoiminta on peruuntunut, nuoret eivät ole voineet kokoontua keskenään, kaikki tällainen yhteinen tekeminen on jäänyt vähemmälle.

Nuorimmat asiakkaat 14-vuotiaita

Kaikki eivät saa tarvitsemaansa apua

– Tätä stigmaahan on purettu vuosikausia, joten nyt meidän aikuisten tehtävänä on kuunnella nuoria, kun he kertovat, että on paha olla.