Aivotutkija lasten älypuhelimien käytöstä: "Olemme tehneet ihmiskokeen kokonaisella sukupolvella"

Ekaluokkalaisille ei kannata hankkia älypuhelinta koulun alkaessa, sanoo aivotutkijana tunnettu Mona Moisala. Aivoliiton Aivot eka -kampanjalla halutaan suojella lasten aivoterveyttä älypuhelinten haitallisilta vaikutuksilta ja saamaan oppilaiden vanhemmat yhdessä sopimaan olemaan hankkimatta älypuhelimia.

Visa Myllyntaus puolisoineen päätti, että tuleva ekaluokkalainen ei saa älypuhelinta ja luokkakavereiden vanhemmat ovat samoilla linjoilla.

– Valtaosa väestä tuntuu ajattelevan, että on hyvä lykätä älylaitteitten hankintaa.

– Itsellekin on vaikeeta joskus säädellä omaa kännykän käyttönä, niin mitä se sitten on 7-vuotiaalle, toteaa Myllyntaus.

Lue myös:

Aivoliiton koordinoimalla Aivot eka -kampanjalla halutaan suojella lasten aivoterveyttä älypuhelinten haitallisilta vaikutuksilta.

Kampanjan mukaan jokainen lisävuosi ilman älypuhelinta on satsaus lapsen aivoterveyteen.

– Me olemme nyt tehneet ihmiskokeen kokonaisella sukupolvella ja annettu laitteet tosi pienten lasten käsiin eikä olla valvottu niiden käyttöä riittävästi ja nyt havaittu kaikissa tutkimuksissa, että nyt on kyllä mokattu isosti. Varsinkin älypuhelinten käyttö vaikuttaa negatiivisesti lasten aivojen kehitykseen, oppimiskykyyn, uneen, sosiaalisiin taitoihin, toteaa psykologian tohtori Mona Moisala.

3:40 Katsi video: Luokan vanhemmat haluavat jättää lapset ilman älypuhelimia.

"Lapsi ei tarvitse älypuhelinta ennen yläkoulua"

Mikä ikä olisi sopiva älylaitteelle?

– Monen asiantuntijan suositus on, että lapsi ei tarvitse älypuhelinta ennen yläkoulua, Moisala sanoo.

Kyse on myös mielenterveydestä. Moisala mainitsee myös tutkimuksesta.

– Kysyttiin ihmisten mielenterveydestä, kun he ovat nuoria aikuisia ja myös minkä ikäisenä he ovat saaneet ensimmäisen älypuhelimen ja siellä näkyy selkeä yhteys, että mitä aikaisemmin oma älypuhelin on saatu, sen todennäköisemmin on mielenterveyden haasteita.

Psykologian tohtori Mona Moisalan mukaan varsinkin älypuhelinten käyttö vaikuttaa negatiivisesti lasten aivojen kehitykseen, oppimiskykyyn, uneen, sosiaalisiin taitoihin.

Vaihtoehtona älypuhelimille soveltuu esimerkiksi kellopuhelin.

– Ollaan hankittu kellopuhelin, jolla voi soittaa ja voi halutessa myös seurata, missä hän liikkuu, sanoo tulevan ekaluokkalaisen vanhempi Visa Myllyntaus.