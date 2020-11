Suomessa on viime viikkoina uutisoitu muutamista tapauksista, joissa kovienkin väkivaltarikosten tekijöinä on alaikäisiä. Viimeisin tapaus sattui lauantaina aamuyöllä Helsingin Vallilassa, jossa mies puukotettiin kuoliaaksi kaupan edustalla.

MTV Uutiset kertoi eilen, että henkirikoksesta epäiltynä on 16-vuotias poika, jonka epäillään syyllistyneen tapon yritykseen jo lokakuun alussa Tampereella.

Tilanne on herättänyt kysymyksen siitä, miksi poika on ylipäätään päässyt vapaalle jalalle aiemman vakavan rikosepäilyn jälkeen.

Vangitsemistapauksissa, niin aikuisten kuin alaikäistenkin, lainmukaisten edellytysten on täytyttävä. Pojan tapauksessa käräjäoikeus on siis katsonut, etteivät vangitsemisen edellytykset enää täyttyneet.

Tolvasen mukaan tapon yritys on niin vakava rikosnimike, että vangitsemisperusteet lähtökohtaisesti täyttyisivät jo pelkästään sen perusteella. Käräjäoikeus on kuitenkin joutunut punnitsemaan niin sanottua kohtuullisuusperiaatetta.

Ketään ei saa vangita tai tai pidättää, jos se on kohtuutonta esimerkiksi rikoksesta epäillyn nuoren iän vuoksi.

– Epäilen, että juuri ikä on ollut tässä se ratkaiseva tekijä. Vangitsemisen edellytykset täyttyvät rikosnimikkeen osalta ilman muuta, mutta nuoruus pitää jo lainkin perusteella ottaa huomioon, professori Tolvanen sanoo.

Näin pojan kanssa toimittiin Pirkanmaalla

Poika pysyi vangittuna lähes kaksi viikkoa. Käräjäoikeuden on kuitenkin otettava vangitsemisasia uudelleen käsiteltäväksi viimeistään sitten, kun edellisestä käsittelystä on kulunut kaksi viikkoa ja jos vangittu on sitä pyytänyt.