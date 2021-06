Vallilan tapon "14-vuotiaan" ikäselvitys yhä kesken – matkusti surmapaikalle HSL:n lastenlipulla ja tulistui kuulusteluissa: “V***u kun mä en muista”

Helsingin Vallilassa lokakuussa tehdystä taposta jaettiin helmikuun lopussa pitkät vankeustuomiot kahdelle 16-vuotiaalle nuorukaisille. Heidän 14-vuotiaaksi uskottu rikoskumppaninsa vältti rikosoikeudelliset seuraamukset, sillä Suomessa rikosoikeudellinen vastuuikäraja on 15 vuotta.

Tilanne sai maaliskuussa dramaattisen käänteen, sillä syytteen välttänyt nuorukainen passitettiin lääketieteelliseen ikäarviotutkimukseen. Asiasta keväällä ensimmäisenä uutisoineen Iltalehden mukaan pojan ikä on määritelty vähintään 16 vuoden ikäiseksi.

– Käytännössä tilanne on se, että asiantuntijalausunnot ovat käännettävinä. Niiden valmistuminen menee todennäköisesti loppukesään. Tarkoitus on siis saada varmuus, onko henkilö ollut teon aikaan 14-vuotias vai vanhempi. Hän on muuttanut kotimaastaan pienenä lapsena Suomeen, Larkio sanoo.