Ihmisen päälle ajettiin Kokemäellä, sitten uhri pahoinpideltiin – kaksi pidätetty

Poliisi ottanut kiinni ja pidättänyt kaksi ihmistä Kokemäellä epäiltynä torstaisesta yliajosta.
Lounais-Suomen poliisi on jatkanut eilen torstaina Kokemäellä Satakunnassa tapahtuneen väkivaltaisen tapahtuman selvittämistä.
Poliisin esitutkinnan perusteella Kokemäen keskustan tuntumassa tapahtuneessa tapahtumasarjassa ensin ajettiin ihmisen päälle, minkä jälkeen autossa olleet pahoinpitelivät yliajon uhrin.
Uhrilla ei poliisin tiedotteen mukaan ole hengenvaaraa.
Epäilty väkivallanteko tapahtui Prykintiellä puoli seitsemän jälkeen torstai-iltana.
Poliisi otti myöhemmin samana iltana kiinni kaksi epäiltyä tekijää, jotka ovat tällä hetkellä pidätettyinä.
– Poliisi tutkii asiaa törkeänä pahoinpitelynä ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Kaikki osalliset ovat täysi-ikäisiä, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juho Rinne Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoo tiedotteessa.
Poliisi ei tutkinnan keskeneräisyyden vuoksi voi kertoa tapahtumien yksityiskohdista.
Poliisi sanoo tiedottavansa asiasta tarkemmin, kun se on tutkinnan kannalta mahdollista.