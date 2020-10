Taas raaka puukotus Tampereella: Lastenkodista karanneet teinipojat yrittivät ryöstää rahaa bensaan – sattumalta valikoidulle uhrille hengenvaaralliset vammat

MTV:n tietojen mukaan alaikäinen kaksikko oli ollut karkuteillä lastenkodista. He olivat anastaneet auton ja päättivät ryöstää sattumanvaraisesti valittavalta uhrilta rahaa bensanostoon. Uhriksi Kaukajärven keskustassa joutuneella miehellä ei kuitenkaan ollut rahaa ja kariutunut ryöstöyritys eskaloitui niin, että 16-vuotias löi miestä puukolla hengenvaarallisesti vatsaan. Uhri joutui sairaalahoitoon. Hänellä ei tällä hetkellä ole enää hengenvaaraa.

– Tällainen puukotus on meillä tutkinnassa, vahvistaa tutkinnanjohtaja Hannu Kallioniemi Sisä-Suomen poliisista.

Puukotuksen jälkeen pojat näpistivät bensaa huoltoasemalta ja lähtivät ajamaan Loimaan suuntaan. Matkalla he kuitenkin ajoivat auton ulos tieltä pellolle. Poliisi sai tekijät kiinni seuraavana päivänä, kun he olivat palanneet Tampereelle.

16-vuotias on vangittu epäiltynä tapon yrityksestä ja törkeän ryöstön yrityksestä. 15-vuotiasta epäillään törkeän ryöstön yrityksestä. Häntä ei ole vangittu.

Myös Kaupin metsämurhan yrityksessä sattumanvarainen uhri

Epäilty teko oli poliisin mukaan ennalta suunniteltu. Epäillyt pojat ovat molemmat mielentilatutkimuksessa. Poliisilla on hallussaan toisen epäillyn kuvaamaksi todettu video ja sen autenttisuus on selvitetty. Video on kuvattu Kaupista teon jälkeen.Tiettävästi juuri sama videopätkä levisi myös sosiaaliseen mediaan. Videolla toinen tekijöistä liikkuu puukon kanssa.