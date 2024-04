Vantaan kouluampumisesta epäilty on vasta 12-vuotias – näin se vaikuttaa rikostutkintaan

Poliisin mukaan tutkittavat rikosnimikkeet ovat tällä hetkellä murha ja kaksi murhan yritystä. Asia ei kuitenkaan etene syyttäjälle syyteharkintaan, koska kyseessä on alaikäinen epäilty.

Vantaan kouluampuminen: Kuudesluokkalainen on kuollut, kaksi loukkaantunut vakavasti – epäilty käytti käsiasetta

Lapsen kuulustelu eroaa aikuisen kuulustelusta

Poliisi kertoi tiistai-iltapäivänä pitämässään tiedotustilaisuudessa päässeensä puhuttamaan epäiltyä. Teon motiivi on vielä epäselvä tässä vaiheessa.

Keskusrikospoliisin entisen rikosylikomisario Tero Haapalan mukaan lasten kuulusteluissa on omat säännökset esitutkintalaissa.

Usealla henkilöllä on myös oikeus olla paikalla kuulusteluissa, esimerkiksi vanhemmilla, huoltajilla, lastensuojeluviranomaisella, avustajalla ja tukihenkilöllä sekä tarpeen mukaan myös tulkilla.

Aikuisen kuulusteluihin verrattuna lapsen kuulustelun ajallinen kesto on lyhyempi.

– Mitä nuoremmasta henkilöstä on kysymys, sitä ikään kuin rajatumpia kuulustelumetodit ovat.

– 12-vuotiasta ei voi käsitellä niin kuin aikuista henkilöä, se on täysin selvä.

Lapsella on kuitenkin samalla tavalla oikeudet ja velvollisuudet kuten aikuisellakin.

Myös alaikäisellä vahingonkorvausvastuu

– Se tarkoittaa, että esitutkinta voidaan suorittaa esitutkintalain mukaisesti. Laissa on perusteena se, että tutkinta on tarpeen vahingonkorvausoikeuden toteamiseksi tai lastensuojelutoimenpiteiden selvittämistarpeen vuoksi.

Tolvanen uskoo poliisin suorittavan perusteellisen esitutkinnan, vaikka lopputulos on selvä eli tässä tapauksessa asia ei etene syyteharkintaan.

– Täytyy korostaa, että vahingonkorvausvastuussa toki alle 15-vuotiaskin on. Jos hänet todetaan syyllistyneen rikoksiin, hänet voidaan tuomita maksamaan vahingonkorvausta uhreille tai kuolleen uhrin omaisille. Senkin takia tämä rikollisen teon tutkinta on ihan perusteltua, Tolvanen kertoo.

"Lastensuojeluviranomaiset ryhtyvät toimenpiteisiin"

– On ilman muuta selvää, että lastensuojeluviranomaiset ryhtyvät toimenpiteisiin, Tolvanen arvioi.

Juridisesti epäiltyä ei voi laittaa rangaistuslaitokseen ja lastensuojelutoimenpiteitä voi pitää yllä niin kauan kuin se on lastensuojeluviranomaisten mukaan tarpeen.

– Se menee senkin takia hieman eri tavalla kuin rikosvastuu, joka toteutetaan vankilassa, kun on näin vakavasta rikoksesta kysymys.

Kyseessä hyvin harvinainen tapaus

– Muistan omalta uraltani 1980-luvun lopulta tapauksen, jossa 13-vuotias tyttö oli osallisena kahden täysi-ikäisen murhaan. Tilastojen mukaan vuosina 2003–2015 yksi alle 15-vuotias on ollut epäiltynä tahallisesta henkirikoksesta eli taposta tai murhasta.

Kyseessä on siis varsin harvinainen tapaus.

Mitä tapahtuneesta seuraa aseen luvalliselle omistajalle?

Teossa käytetty käsiase on epäillyn lähisukulaisen luvallisesti omistama. Poliisi ei ole tässä vaiheessa tarkentanut, millainen käsiase on kyseessä. Ei ole myöskään tietoa vielä, kuinka asetta on säilytetty.