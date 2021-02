Vallilan puukotus oikeudessa: Syyttäjän mukaan teinipojat tappoivat uhrin tahallaan ja julmasti – "Uhrilla ei ollut mitään mahdollisuutta paeta"

Muita syytteitä vielä käsittelyssä

Klo 12.05 Oikeudenkäynti Vallilan puukotuksen osalta on nyt päättynyt. Vielä ei tiedetä, milloin oikeus antaa tuomionsa.

Pääsyytetyn osalta oikeudenkäynnit kuitenkin jatkuvat vielä, koska hänellä on muita syytteitä käsiteltävänä.

Syyttäjä kertoo rangaistusvaatimuksestaan pääsyytettynä olevalle pojalle vasta, kun kaikki häntä koskevat syytteet on saatu käsiteltyä oikeudessa.

Poika oli puukottanut täysin sivullista keski-ikäistä miestä hengenvaarallisesti vatsaan Kaukajärven keskustassa 3. lokakuuta. Jutussa on syytettynä myös toinen nuori poika.

Toista nuorta ei ole kuitenkaan saatu haastettua oikeuteen, eli häntä ei ole toisin sanoin tavoitettu, joten vielä on auki saadaanko oikeudenkäyntiä pidettyä tänään lainkaan. Se selviää iltapäivällä.

"Poika on auttanut asian selvittämisessä"

Klo 11.52 Toisen syytetyn puolustuksen mukaan 8 vuoden vankeusrangaistus on aivan liian kova ja ylimitoitettu. Poika kiistää tapon, mutta hän myöntää törkeän ryöstön.

Pojan asianajaja huomautti, että 16-vuotias poika on selvittänyt asiaa itse kuulusteluissa ja avannut tapausta poliisille.

Syyttäjä vaatii vuosien vankeutta

Klo 11.40 Syyttäjän mukaan tekojen luonne huomioon ottaen rangaistuksen on oltava kova ja teon tunnusmerkistö menee lähelle murhaa.

Syyttäjä on luonnehtinut tappoa raa'aksi ja julmaksi.

Syyttäjä ei vielä kertonut, millaista rangaistusta hän vaatii jutun pääsyytetylle, eli toiselle 16-vuotiaalle, koska tätä poikaa syytetään myös muista rikoksista. Tämä poika on se, joka puukotti uhria.

Pojan muita syytteitä käsitellään vielä oikeudessa ja syyttäjä kertoo rangaistusvaatimuksensa hänelle vasta, kun kaikki poikaa koskevat rikosjutut on oikeudessa käsitelty.

Pahoillaan teosta

– Tarkoitus oli, että he saavat ne pillerit ja lähtevät pois. Mikäli tämä olisi onnistunut, tekijät olisivat lähteneet paikalta ja uhri olisi vain jäänyt ilman rahojaan. Mutta kun pillereitä ei onnistuttu saamaan, ryhdyttiin väkivaltaiseen tekoon, Hippi kertoi.

Puolustuksen mukaan teinipojat lopettivat tekonsa ja väkivallan, kun he saivat uhrin laukun haltuunsa.

– On valitettavaa, että näin on käynyt ja päämieheni on siitä pahoillaan. Hän voi vain pyytää anteeksi uhrin omaisilta.