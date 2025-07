Poliisilta uutta tietoa taposta Hyvinkäällä – "Alkoholilla saattaa olla jonkinlainen osuus"

Rikoksesta epäilty mies ilmoittautui itse viranomaisille.

Poliisi jatkaa Hyvinkäällä viikonloppuna tapahtuneen henkirikoksen tutkintaa.

Se epäilee keski-ikäisen miehen surmanneen samaa ikäluokkaa olevan naisen tämän asunnossa myöhään perjantai-iltana. Rikosnimikkeenä on tällä hetkellä tappo.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sanna Rentola kertoo MTV Uutisille, että epäilty ja uhri olivat tuttavia keskenään.

Epäilty soitti itse hätäkeskukseen ja kertoi mitä on tapahtunut. Rentolan mukaan miehellä ei ole ollut aiemmin mitään merkittävää selvitettävää poliisin kanssa.

– Häntä on kuulusteltu hyvässä yhteistyössä, Rentola sanoo.

Kaikki tapaukseen liittyvät todistajat sen sijaan ovat vielä kuulematta, Rentola kertoo. Hän sanoo, että poliisi selvittää, keitä muita paikalla on mahdollisesti ollut.

Tapauksessa on vielä muitakin avoimia kysymyksiä. Rentola kertoo, että poliisilla on viitteitä siitä, että päihteillä on osuutensa asiassa.

– Alkoholilla saattaa olla jonkinlainen osuus.

Poliisi ei tässä vaiheessa voi esimerkiksi kuvailla tarkemmin tekotapaa. Poliisi ei kuitenkaan epäile, että teossa olisi käytetty ampuma-asetta.

Poliisi esittää miestä vangittavaksi huomenna käräjäoikeudessa kello 13.

