Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin ei ole tarkoitus tavata lähitulevaisuudessa, kertoo korkea-arvoinen Valkoisen talon virkamies uutistoimisto Reutersin mukaan.

Tieto asiasta tuli tänään tiistaina vain muutama päivä sen jälkeen, kun Donald Trump oli ehdottanut uutta huippukokousta Vladimir Putinin kanssa.

Jo aiemmin uutiskanava CNN:n lähteet tiesivät kertoa tänään, että Trumpin toiveet Putinin pikaisesta tapaamisesta Unkarin Budapestissä saattavat viivästyä tai kaatua.

Taustalla oli CNN:n mukaan se, että ennen kuin Trump ja Putin jälleen kohtaavat, maiden ulkoministerien pitäisi tavata tällä viikolla.

Valkoisen talon virkamies kuitenkin kertoi CNN:lle, että Marco Rubion ja Sergei Lavrovin tapaamista on toistaiseksi lykätty. Tiedossa ei ole, miksi.

Myöskään Reutersin uutisoiman tuoreimman tiedon mukaan Rubio ja Lavrov eivät aio tavata kasvotusten.