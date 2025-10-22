Trumpin mukaan hän ei halua "tuhlata aikaa", eikä tavata Putinia turhaan, jos mitään sovittavaa ei ole. Valkoisen talon edustaja sanoi tiistai-iltana, ettei presidenttien tapaamista ole suunnitteilla lähitulevaisuuteen.
Viime viikolla ilmoitettu ja nyt peruttu tapaaminen oli tarkoitus järjestää Budapestissa.
Trump lupaili uutta päivitystä asian tiimoilta kahden päivän sisällä. Trump on tosin toistuvasti antanut erilaisia aikarajoja Venäjän ja Ukrainan suhteen niitä kuitenkaan noudattamatta.
Venäjän ja Yhdysvaltojen presidentit Putin ja Trump tapasivat Alaskassa 15. elokuuta. Keskustelut päättyivät ennen aikojaan Putinin pidettyä Trumpille historiasaarnan, kertoo brittilehti Financial Times.AFP / Lehtikuva
Menetetty tilaisuus
Yhdysvaltalaislehti Washington Postin (WP) pääkirjoitustoimituksen mukaan Budapestin huipputapaamisen peruuntuminen osoittaa, että Venäjään kohdistettu paine toimii.
– On sanottu, että venäläiset eivät koskaan jätä väliin mahdollisuutta jättää tilaisuutta käyttämättä, lehti kirjoittaa.
– Ukrainan kannalta onnekkaasti Venäjän presidentin Vladimir Putinin sekasortoinen itsevaltius on tehnyt parhaansa elääkseen sanonnan mukaisesti, WP jatkaa.
Putinin ja Trumpin välinen puhelinsoitto oli WP:n mukaan osoitus siitä, että Venäjä aidosti pelkää Tomahawk-risteilyohjuksia.
Trump ei perjantaina odotuksista huolimatta luvannut toimittaa Ukrainalle kyseisiä ohjuksia. Tätä on laajalti pidetty Putinin puhelinsoiton ansiona ja voittona Venäjälle.
Washington Post kuitenkin uskoo, että Putinin "häkin heilutus" voi hyvinkin saada Venäjän presidentin "järkiinsä", jolloin pystyttäisiin tekemään todennäköisimmältä vaikutta rauhansopimus: Ukraina menettäisi alueitaan Venäjälle, mutta saisi tukevat turvatakuut.
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin keskustelu Yhdysvaltojen kollegan Marco Rubion kanssa johti useiden arvioiden mukaan Trumpin ja Putinin tapaamisen perumiseen.AFP / Lehtikuva
"Ruusuisen kuvan puhkaisu"
Brittilehti Financial Timesin mukaan Trumpin ja Putinin tapaaminen peruttiin "vilkkaan diplomatian" jälkeen.
Ylintä tasoa huippukokouksen valmisteluissa edusti ulkoministerien Marco Rubion ja Sergei Lavrovin puhelinkeskustelu.
Puhelun yksityiskohdista on oltu vaitonaisia, mutta sen on laajalti tulkittu johtaneen presidenttien tapaamisen peruuntumiseen.
Lavrov sanoi kuitenkin todenneensa Rubiolle, että Venäjä vaatii sodan niin sanottuihin juurisyihin pureutuvaa rauhansopimusta ennen kuin tulitauko voi alkaa.
Sekä Yhdysvallat että Ukraina ovat vaatineet välitöntä tulitaukoa, jonka alkamisen jälkeen voitaisiin aloittaa rauhanneuvottelut.
Yhdysvaltalaislehti New York Times kuvailee presidenttien tapaamisen peruuntumista Trumpin maalaaman "ruusuisen kuvan puhkaisuksi".
Samalla se on lehden mukaan oiva osoitus Trumpin ja Putinin kehän kiertämisestä, jossa Trump vihjaa diplomaattisen läpimurron Ukrainassa olevan lähellä, jonka jälkeen ratkaisu loittonee horisonttiin Putinin vetäessä maton keskusteluiden alta.
Venäjän valtionmedia ja Kremlin sanansaattaja Tass puolestaan katsoo, että Trump yhä "prosessoi" mahdollista Putinin tapaamista.