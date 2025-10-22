Presidenttien tapaamisen peruuntuminen "puhkaisi ruusuisen kuvan".

Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaaminen Budapestissa on peruttu.

Näin tulkitsevat muun muassa brittilehti Financial Times ja yhdysvaltalaislehti New York Times.

Trumpin mukaan hän ei halua "tuhlata aikaa", eikä tavata Putinia turhaan, jos mitään sovittavaa ei ole. Valkoisen talon edustaja sanoi tiistai-iltana, ettei presidenttien tapaamista ole suunnitteilla lähitulevaisuuteen.

Viime viikolla ilmoitettu ja nyt peruttu tapaaminen oli tarkoitus järjestää Budapestissa.

Trump lupaili uutta päivitystä asian tiimoilta kahden päivän sisällä. Trump on tosin toistuvasti antanut erilaisia aikarajoja Venäjän ja Ukrainan suhteen niitä kuitenkaan noudattamatta.