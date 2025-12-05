Intiassa vierailulla oleva Venäjän presidentti Vladimir Putin on luvannut Venäjän jatkavan polttoainetoimituksia Intiaan keskeytyksettä.
Yhdysvallat on painostanut Intiaa lopettamaan venäläisen öljyn ostamisen Ukrainan sodan vuoksi.
– Olemme valmiita jatkamaan polttoaineen vientiä keskeytyksettä Intian nopeasti kasvavalle taloudelle, Vladimir Putin sanoi tiedotustilaisuudessa Intiassa.
Intian pääministerin Narendra Modin rinnalla puhuneen Putinin mukaan Venäjä on Intialle luotettava öljyn, kaasun ja kivihiilen tuoja.
Yhdysvallat asetti elokuussa suurimmalle osalle intialaisista tuotteista 50 prosentin tuontitullit, koska Intia on jatkanut venäläisen energian ostamista Ukrainan sodasta huolimatta.
Modi kiitteli Putinia tämän vankkumattomasta sitoutumisesta Intiaan. Modi ei kuitenkaan viitannut itse suoraan öljyyn, vaan mainitsi vain ydinvoiman. Putinia Modi kutsui ystäväkseen.