– On huvittavaa, että pidät itseäsi toimittajana. Olet äärivasemmistolainen keskinkertaisuus, jota kukaan ei ota vakavasti, eivät edes media-alan kollegasi. He eivät vain kerro sinulle asiaa päin naamaa.

Tulehtunut mediakenttä

Donald Trumpin hallinto on suhtautunut demokraatteihin päin kallellaan oleviin viestimiin suurella inholla. Myös Trump haukkuu ja sättii säännöllisesti toimittajia, joista ei pidä.

Yhdysvalloissa useat tiedotusvälineet ovat käytännössä avoimesti jommankumman pääpuolueen takana, joten kyseessä ei ole uusi asia, mutta Trumpin kaudella hallinnon suhtautuminen oppositioon kallellaan oleviin medioihin on kärjistynyt.

Tapaaminen vastatuulessa?

Ennen odotettua presidenttien tapaamista Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin oli määrä järjestää valmisteleva tapaaminen tällä viikolla, mutta se ei vielä onnistukaan, CNN:n lähteet kertovat. Tiedossa ei kanavan mukaan ole, milloin valmisteleva tapaaminen voisi onnistua.