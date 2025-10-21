Demokraattimielisen HuffPost-verkkomedian (aikaisemmin The Huffington Post) Valkoisen talon asioiden toimittaja esitti Trumpin lehdistösihteerille kiusallisen kysymyksen, ja sai haukut.
Toimittaja S.V. Dáte kysyi Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavittilta presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin suunnitellusta tapaamisesta Budapestissa.
HuffPostin toimittaja muistutti Leavittia Ukrainan Budapestiin liittyvästä kipeästä kokemuksesta.
Toimittaja tiedusteli, onko presidentti Trump tietoinen, että juuri Budapestissa tehtiin vuonna 1994 sopimus, jolla Ukraina luovutti Neuvostoliiton aikaiset ydinaseensa Venäjälle vastineeksi lupauksesta, ettei Venäjä hyökkää maahan.
Sopimuksessa Ukraina sai turvatakuut Venäjältä, Britannialta ja Yhdysvalloilta.
Myös Ranska ja Kiina osallistuivat Ukrainan itsenäisyyden takaamiseen erillisin järjestelyin.
– Eikö presidentti ymmärrä, miksi Ukraina saattaa vastustaa kyseistä tapaamispaikkaa, kuka ehdotti Budapestia? Toimittaja tiedusteli lehdistösihteeriltä.
Leavitt vastasi kysymykseen ivallisesti ”äitisi ehdotti.”