Venäjä syyttää länsimaita valmistautumisesta aseelliseen konfliktiin sen kanssa, kirjoittaa ukrainalainen European Pravda -lehti.
Venäjän ulkoministeriön edustaja Alexander Grushko syytti Wienissä pidetyssä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ministerikokouksessa länsimaita tarkoituksellisesta valmistautumisesta aseelliseen konfliktiin Venäjän kanssa.
Grushkon mukaan Venäjä on joutunut "lännen aggressiivisen politiikan uhriksi".
– Konsepti, jonka mukaan suurempi turvallisuus saavutetaan pienemmillä keinoilla, on korvattu pyrkimyksellä saavuttaa sotilaallinen ylivoima. EU ja Nato ovat muuttaneet Baltian, Mustanmeren alueen ja arktisen alueen konfliktialueiksi, sanoi Grushko.
Lue myös: Putinin avustaja: Venäjä odottaa USA:n reaktiota
Hän totesi myös, että mikään ei viittaa siihen, että EU ja Nato olisivat valmiita "palaamaan rauhanomaiseen rinnakkaiseloon", päinvastoin.