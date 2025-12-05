Venäjä syyttää länsimaita valmistautumisesta aseelliseen konfliktiin sen kanssa, kirjoittaa ukrainalainen European Pravda -lehti.

Venäjän ulkoministeriön edustaja Alexander Grushko syytti Wienissä pidetyssä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ministerikokouksessa länsimaita tarkoituksellisesta valmistautumisesta aseelliseen konfliktiin Venäjän kanssa.

Grushkon mukaan Venäjä on joutunut "lännen aggressiivisen politiikan uhriksi".

– Konsepti, jonka mukaan suurempi turvallisuus saavutetaan pienemmillä keinoilla, on korvattu pyrkimyksellä saavuttaa sotilaallinen ylivoima. EU ja Nato ovat muuttaneet Baltian, Mustanmeren alueen ja arktisen alueen konfliktialueiksi, sanoi Grushko.

Hän totesi myös, että mikään ei viittaa siihen, että EU ja Nato olisivat valmiita "palaamaan rauhanomaiseen rinnakkaiseloon", päinvastoin.