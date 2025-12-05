Ukrainan ja USA:n edustajien uskotaan neuvottelevan tänään.
Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajien on määrä kokoontua tänään uuteen tapaamiseen neuvottelemaan Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävästä rauhansuunnitelmasta. Asiasta kertoo ukrainalaisvirkamies uutistoimisto AFP:lle.
Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff tapasi Ukrainan pääneuvottelijan Rustem Umjerovin Floridassa eilen torstaina ja tapaa hänet siellä uudelleen tänään, lähde kertoo.
Witkoff ja presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner tapasivat tiistaina Venäjän presidentin Vladimir Putinin Moskovassa. Tapaaminen ei kuitenkaan tuottanut läpimurtoa rauhansuunnitelman edistämisessä.
Trump sanoi keskiviikkona uskovansa, että Putin haluaa tosissaan lopettaa Ukrainan sodan.
Lähteen mukaan Witkoffin on tarkoitus kertoa tänään ukrainalaiselle virkamiehelle tapaamisestaan Putinin kanssa. Lähde lisäsi, että tapaamisen ei ollut tarkoitus keskittyä Yhdysvaltain tukemaan rauhansuunnitelmaan.
Ei ollut heti selvää, osallistuiko myös Kushner Umjerovin tapaamisiin.