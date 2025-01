Vähän ajetun Mersun hybridiakku hajosi, autoilija vaati hyvitystä – Kuluttajariitalautakunnalta yksipuolinen päätös

Kuluttajariitalautakunta suosittaa viime vuoden joulukuussa tehdyssä päätöksessä hyvitystä kuluttajalle.

Kuluttaja osti loppuvuodesta 2020 autoliikkeeltä vuonna 2018 käyttöönotetun Mercedes-Benz GLC 350e -henkilöauton 48 279 eurolla. Auton matkamittarissa oli kaupantekohetkellä 58 000 kilometriä.

Kuluttajan vaatimuksissa kerrotaan, että kesällä 2023 auton hybridiakku hajosi korjauskelvottomaksi noin 115 000 ajokilometrin kohdalla.

Tämän vuoksi kuluttaja vaati myyjäliikkeeltä hyvityksenä 7 000 euroa.

Ratkaisupyynnön liitteenä on muun muassa korjausliikkeen työseloste vian selvityksestä ja korjauksesta sekä käteiskuitti korjausliikkeelle suoritetusta yli 14 000 euron maksusta.

Lue myös: Autokaupat poikivat viime vuonna eniten valituksia Kuluttajariitalautakuntaan

Liike ei vastannut

Elinkeinonharjoittaja ei antanut Kuluttajariitalautakunnalle vastausta asiassa, kerrotaan lautakunnan päätöksessä. Lautakunnan lähettämään sähköpostiin tuli ainoastaan lukukuittaus huhtikuussa 2024.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että asiassa on annettava yksipuolinen päätös, sillä vastapuoli ei ole antanut pyydettyä vastausta, jossa ilmenee tämän kanta vaatimuksiin.

Myyjä ei siis ole kiistänyt kuluttajan vaatimusta.

Kuluttajansuojalaki puolestaan sanoo, että käytetyssä autossa on virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla on perusteltua aihetta edellyttää.

Kuluttajariitalautakunnan päätöksen perusteluissa todetaan, että kaupan kohde on vikaantunut ikään ja ajomäärään nähden epätavallisen nopeasti hybridiakun osalta.

Selvityksen perusteella kuluttajan vaatimus ei ole perusteeton, joten Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että autoliike maksaa kuluttajalle 7 000 euroa.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat suosituksia, eikä niitä ole pakko noudattaa.

Lue myös:

Katso myös: Mihin pitää kiinnittää huomiota käytettyä autoa ostaessa?

2:21

Kiinnitä huomiota näihin asioihin, kun ostat käytettyä autoa.

Lähde: Kuluttajariitalautakunta