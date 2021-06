Uusien rokotettavien määrä uhkaa hiipua kesällä – nämä syyt vaikuttavat nyt Suomen rokotetahtiin

Koronarokotuksissa on ensi kuusta lähtien etusijalla tehosteannosten antaminen . Näin ollen 16-25-vuotiaiden rokotukset etenkin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voivat venähtää syksyyn.

Kaikki on tosin kiinni Suomeen saapuvien rokotteiden määrästä. Jos Suomeen tulee riittävästi rokotteita, myös nuorempia suomalaisia voidaan rokottaa.

Kontion mukaan heinäkuun rokoteannosten määrää ei kuitenkaan vielä tiedetä varmaksi, minkä vuoksi on vaikeaa ennustaa, miten rokotukset lähiviikkoina etenevät.

Kesälomat voivat vaikuttaa rokotustahtiin

Millainen rokotuskattavuus kesän aikana voidaan saavuttaa?

Sekä Kontio että THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek pitävät hyvin mahdollisena, että kesän kuluessa ainakin riskiryhmään lukeutuvat on suojattu molemmilla rokoteannoksilla.

Kontion mukaan tällä hetkellä 16 vuotta täyttäneistä liki 60 prosenttia on saanut koronarokotteen 1. annoksen.

THL:n verkkosivujen mukaan toisen annoksen on saanut lähes 14 prosenttia väestöstä.

Aiemmin on uumoiltu, että laumasuoja on Suomessa saavutettu, kun 70 prosenttia väestöstä on saanut rokotteen.