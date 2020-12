11 kysymystä kohta alkavista koronarokotuksista – asiantuntijat tyrmäävät yleisimmät harhaluulot

Miten on varmistettu, että koronarokote on turvallinen?

Myyntilupa myönnetään sen jälkeen, kun on osoitettu, että rokote on riittävän tehokas ja turvallinen.

Lääketeollisuuden Rinta huomauttaa, että koronarokotteita on kehitetty poikkeuksellisen laajasti yhteistyönä, jossa mukana on esimerkiksi tietojen vaihdossa ollut eri lääkeyrityksiä sekä akateemisia tutkimusryhmiä ja -laitoksia.

– Normaalitilanteessa lääkeyritys toimittaa koko tietopaketin arvioitavaksi viranomaisille vasta tutkimusten päätyttyä. Nyt on toimittu niin, että tutkimusdataa on toimitettu arvioitavaksi sitä mukaa, kun tietoja on kertynyt. Arviointia on siis tehty matkan varrella, jolloin prosessi nopeutuu.