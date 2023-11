Influenssarokotetta muutettu tälle kaudelle – tämä sen suojatehosta tiedetään

Influenssarokotetta muutettu lupaavin tuloksin

Influenssarokotteita on tilattu Suomeen suurin piirtein saman verran kuin aiempinakin vuosina, eli noin 1,8 miljoonaa kappaletta.

Tänä vuonna influenssarokotteeseen on vaihdettu toisen A-viruksen kanta, jonka toivotaan suojaavan paremmin infektiolta, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek .

– Toiveena tietysti aina on, että rokotteeseen valitut virusantigeenit vastaisivat hyvin kiertäviä viruksia.

Rokotteesta on saatu kuitenkin jo lupaavia tuloksia eteläisen pallonpuoliskon tehotutkimuksissa.

– Varsinkin lasten ja nuorten osalta osuvuus on ollut varsin hyvä.

– Mutta jos ajatellaan, kuinka yleinen influenssa on, niin jopa puolen estyminen on äärettömän tärkeä ja hyvä lopputulema.

Milloin influenssarokote kannattaa ottaa?

THL suosittelee, että vanhemmille sekä sairaille influenssarokote annettaisiin nyt marraskuun aikana, kun influenssakausi on alkamassa, jotta se suojaisi mahdollisimman pitkään.

Nohynek suosittelee influenssarokotteen ottamista myös nuoremmille, jos heidän omissa lähipiireissään on henkilöitä, joilla on vakavia perussairauksia tai joiden immuniteetti on heikentynyt.