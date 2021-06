Koronatilanne paranee – saako juhannusta juhlia jo normaalisti, THL:n johtaja Mika Salminen?

Suomen koronatilanne on parempaan päin, ja siitä kielivät myös koronaluvut, jotka ovat olleet suotuisassa kehityksessä viimeisen parin viikon ajan.

MTV Uutiset Live esitti THL:n johtajalle Mika Salmiselle yleisön kysymyksiä koronaviruksesta. Yksi askarruttava asia on, miten juhannusta päästään Suomessa viettämään.

Salminen sanoo, että juhlan vietto onnistuu Suomessa lähellä normaalia, mutta turvallisempaa olisi kokoontua pienemmällä joukolla kuin perinteisesti. Hänen mukaansa lähipiirin kanssa tapaaminen on turvallisinta.

– Suosittelen viettämään juhannusta niin lähellä normaalia kuin mahdollista, mutta toki on hyvä, olosuhteista riippuen, pitää porukka pienempänä kuin normaalisti. Tietysti, jos meidän tilanteemme on vielä paljon parempi kuin nyt, niin ehkä silloin ei tarvitse miettiä tätä koronaa niin hirveästi.

Tällä hetkellä koko Suomessa koronan ilmaantuvuus on 29. Alueellisia eroja on paljon, esimerkiksi Lapin sairaanhoitopiirin alueella lukema on 2,6, mutta Husin alueella 53,9.