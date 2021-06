Milloin koronatartunnan saanut voi taas tavata muita ihmisiä? THL:n Salminen kertoo yllättävän tiedon tartuttavuudesta: "Loppujen lopuksi lyhyt"

THL:n johtaja Mika Salmisen mukaan tartuttavuutta on tutkittu runsaasti. Salminen selventää, että tartuttavuus rajautuu kuitenkin vain lyhyelle aikavälille.

– Kyllä se niin on, että se tartuttava aika on loppujen lopuksi lyhyt, siinä viiden päivän luokkaa. Vähän ennen kuin oireet ilmestyvät ja sitten muutama päivä sen jälkeen.

THL ohjeistaa tällä hetkellä, että kotona on oltava tartunnan jälkeen, kunnes takana on kaksi oireetonta vuorokautta ja oireiden alusta on kulunut vähintään kymmenen vuorokautta.