Suomalaiset suhtautuvat aiempaa myönteisemmin koronarokotteeseen: "Haluttuja kaikissa ikäryhmissä"

Niiden ihmisten määrä, jotka ovat jättäneet rokotteen ottamatta, on ollut toistaiseksi vähäinen eikä merkittävästi vaikuttanut rokotuskattavuuteen, kertovat STT:n haastattelemat sairaanhoitopiirien edustajat.

Yli 80-vuotiaista suomalaisista hieman yli 70 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, kertovat THL:n tilastot. Helsingissä yli 85-vuotiaiden osalta lukema lähenee jo 97,3:a prosenttia, kertoo Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalveluiden johtaja Leena Turpeinen.

Turpeisen mukaan Helsingin kaupunki on myös itse tavoitellut aktiivisesti ihmisiä, jotka ovat viranomaisten mukaan rokotevuorossa mutta eivät ole varanneet aikaa.

Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas taas arvioi, että Lapissa valtaosa yli 80-vuotiaista on saanut rokotteen, 80–90 prosentin välillä.

– Lapissa on arviolta vain muutamia prosentteja ihmisiä, jotka eivät ole tulleet rokotukseen tai joita ei ole tavoitettu, Broas sanoo.

Myös Satakunnassa ihmisiä on tavoitettu hyvin, sanoo Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (Posa) tartuntataudeista vastaava terveydenhoitaja Anu Sorvali.

– Ihmisille on soiteltu tai he ovat itsekin saattaneet soittaa ja kysellä aikojen perään, Sorvali sanoo.

Pohjois-Satakunnassa etuna on myös se, että alueella on paljon pieniä paikkakuntia. Niissä ihmiset tuntevat toisensa, jolloin ihmisten perään on helpompi kysellä.