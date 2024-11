Uusi hyökkäys Kurskissa "käytännössä kaikista suunnista" – USA: Pohjois-Korean joukot sotivat nyt venäläisten rinnalla

Venäjä vaikuttaa voimistaneen vastahyökkäystään Kurskin alueella. Venäläisjoukot painostavat ukrainalaisjoukkoja nyt sekä pohjoisesta, idästä että lännestä.

Ukrainalaislähteiden perusteella Venäjän suurempi vastahyökkäys on "alkanut tai alkamassa", kertoo sotaa avoimista lähteistä seuraavan Black Bird Groupin Pasi Paroinen MTV Uutisille.

Ukrainan joukkojen Kurskin alueelle muodostamaa pullistumaa painostetaan nyt "käytännössä kaikista suunnista".

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Suurhyökkäyksen tuntua ei vielä ole, mutta voi olla, ettei se vain välity avoimista lähteistä, Paroinen sanoo puhelimitse.

Sekä Ukrainan että Yhdysvaltojen ulkoministeriön mukaan myös Pohjois-Korean joukot osallistuvat venäläisjoukkojen hyökkäykseen Kurskissa. Pohjois-Korea on lähettänyt Venäjälle tiettävästi noin 10 000 sotilasta.

On esitetty, että Venäjä pyrkii heittämään ukrainan joukot pois mailtaan tammikuun loppuun mennessä.

Pohjois-Korean sotilaiden taistelutoimien arviointi on saatavilla olevan materiaalin perusteella vaikeaa, Paroinen toteaa. Ilmakuvista pohjoiskorealaistaistelijoiden erottaminen venäläisistä on hankalaa, sillä he käyttävät samoja univormuja ja aseita.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan pohjoiskorealaisten joukkojen läsnäolo Kurskissa ei ole merkittävä muutos alueen sotilaalliseen tilanteeseen. Joukkojen poliittinen merkitys onkin tyystin toinen asia, joskin lännen reaktiot ovat toistaiseksi jääneet tuomitsemisen tasolle.

Venäjän Kurskin alueen rintamatilanne 12. marraskuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyssuuntia. Vaaleamman sinisellä on merkitty alueet, jotka Venäjä on vallannut takaisin viimeisen noin viikon aikana. Kartta: Black Bird Group.

Näin Venäjä hyökkää

Ukrainalaisjoukot ovat väittäneet Venäjän tehneet useita panssarirynnäköitä maanantaista lähtien. Kyse on ollut pataljoonan kokoisista hyökkäyksistä, jotka ukrainalaiset ovat väittäneet torjuneensa. ISW:n mukaan venäläiset ovat onnistuneet etenemään jonkin verran.

Paroisen mukaan ei voida sanoa, että Venäjä hyökkäisi yksinomaan panssareilla. Tilanteen mukaan Venäjä on puskenut sillä, mitä on sattunut olemaan saatavilla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Venäjä hyökkää – ja etenee – myös Itä-Ukrainan Donetskin alueella, minkä lisäksi viitteitä on uudesta hyökkäyksestä Etelä-Ukrainassa. Itä- ja Etelä-Ukrainan taisteluista voi lukea lisää alla olevasta linkistä.

Venäjä on keskittänyt Kurskin alueelle Ukrainan mukaan noin 50 000 sotilasta. Myös Yhdysvallat on puhunut samasta luvusta.

Sunnuntaina yhdysvaltalaislehti New York Times kertoi kyseisten joukkojen "valmistautuvan" vastahyökkäykseen, joiden tarkoitus on häätää ukrainalaisjoukot Venäjän puolelta.

Tiedossa ei ole, onko Venäjän suunnitelmana jatkaa hyökkäystään Ukrainan rajojen sisäpuolelle Kurskin alueen lähettyvillä, jos vastahyökkäyksen ensimmäinen tavoite täyttyy.

Venäjän vastahyökkäys Kurskin alueella ei ole ensimmäinen laatuaan. Venäläisjoukot ovat syksyn mittaan vallanneet takaisin noin puolet alueista, jotka Ukrainan yllätyshyökkäys elokuussa miehitti. Lisää aiemmista vastahyökkäyksistä voi lukea alta.

Venäjän Kurskin alueen rintamatilanne 13. marraskuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyssuuntia. Vaaleamman sinisellä on merkitty alueet, jotka Venäjä on vallannut takaisin syksyn aikana. Kartta: Black Bird Group.

ISW: Aliarvioimme Venäjän

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sodan suuri kuva on ollut Ukrainan Kurskin yllätysiskusta huolimatta yksiselitteinen läpi koko vuoden. Ukraina ei ole löytänyt keinoja pysäyttää Kremlin sotilaiden hidasta, mutta tasaista etenemistä Donetskin alueella. Päinvastoin Venäjä on pystynyt kiihdyttämään etenemistään vuoden kuluessa.

Ukraina on syyttänyt Venäjän etenemisestä länsimaiden avun puutetta ja vaatinut erityisen painokkaasti lupaa iskeä pitkän kantaman aseilla syvälle Venäjälle.

Länsiarvioissa on taas alkanut korostua Ukrainan krooninen miespula, jota puheet armeijan kasvattamisesta ja liikekannallepanon laajentaminen eivät ole ratkaisseet. Myös joukkojen käyttämistä Kurskin hyökkäykseen on kritisoitu.

Erityisen nopeaa Venäjän eteneminen on ollut elo-lokakuussa. Noiden etenemisten seurauksena Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaiset totesivat New York Timesille, ettei sota ole enää pattitilanteessa, vaan Venäjä on selkeästi etenevä osapuoli.

Rintamalinjan verrattain rivakka liikkuminen syksyn aikana on seurausta venäläisjoukkojen tekemästä "sarjasta onnistuneita panssari- ja jalkaväkihyökkäyksiä", kirjoitti yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) aiemmin tällä viikolla.

Ajatushautomo myönsi samalla aiemman arvionsa olleen väärässä ja käytännössä aliarvioineensa Venäjän kyvyn jatkaa hyökkäystään sen jälkeen, kun Venäjä valtasi Vuhledarin niin sanotun linnoituskaupungin syys-lokakuun taitteessa.

2:59 MTV Ukrainassa: Sotilasasiantuntija uskoo, että Kiovaa piinaavat lennokkihyökkäykset enteilevät Venäjän ohjusiskua.

Lue myös:

Mainos (artikkeli jatkuu alla)