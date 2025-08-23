Stubb Ylellä: Kertoo havainneensa enteitä Trumpin kärsivällisyyden loppumisesta

Presidentti Alexander Stubb sanoo Ylelle, että hän on havainnut enteitä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kärsivällisyyden loppumisesta Venäjän presidentti Vladimir Putinin suhteen.
Ylen Ykkösaamussa haastateltu Stubb kuvaili perjantain vastaisena yönä käymäänsä puhelua Trumpin kanssa.
Stubb arvioi Trumpin kärsivällisyyden loppuvan silloin, kun Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tapaamiselle tavoiteltu ajankohta puolentoista viikon päästä menee ohi. Stubb pitää hyvin epätodennäköisenä, että tapaaminen toteutuu.