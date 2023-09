Ukrainan väitetään edenneen huomattavasti etelässä – nyt vastassa on Venäjän pääpuolustuslinja

Kirby tosin totesi myös, että Ukrainakin on myöntänyt, että hyökkäys on edennyt hitaammin kuin maa on toivonut.

– Riippumatta siitä, mitä kukaan sanoo, me etenemme ja se on kaikkein tärkein asia, Zelenskyi sanoi.

Länsi-Zaporizhzjan rintamatilanne 2. syyskuuta. Siniset nuolet ovat Ukrainan hyökkäyksiä. Paksut punaiset viivat ovat Venäjän valmisteltuja puolustusasemia. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta / Black Bird Group.

Vastassa "lohikäärmeen hampaita"

Venäjä on ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan siirtänyt loppukesän aikana monilta eri rintamilta laskuvarjojoukkoja niille sektoreille, joissa Ukraina pyrkii aktiivisimmin hyökkäämään.