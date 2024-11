Venäjä etenee nyt vauhdilla, joka lisää puhetta rintaman romahtamisesta – ISW: Kremlillä kolme hyökkäysvaihtoehtoa

Venäjä on jatkanut etenemistä Länsi-Donetskissa tavalla, jota yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kuvailee "taktisesti merkittäväksi".

Eteneminen on pitkälti seurausta Venäjän kyvystä löytää ja hyödyntää heikkoja kohtia Ukrainan linjoista, ISW arvioi. Ukrainalaissotilaat ovat aiemmin kertoneet Venäjän tekevän tätä huomattavasti alkusotaa tehokkaammin.

Rintamalinjasta on tullut yhä liikkuvampi Venäjän edetessä "merkittävästi nopeampaa vauhtia" kuin missään vaiheessa vuotta 2023.

Yhteensä Venäjä on vallannut noin 1 100 neliökilometriä Ukrainan alueita syyskuun 1. päivän jälkeen. Koko viime vuonna Venäjä valtasi 387 neliökilometriä.

Erityisen rivakkaa venäläisjoukkojen eteneminen on ollut Länsi-Donetskissa. Se ei kuitenkaan "automaattisesti tarkoita Ukrainan rintaman romahtamista", ISW kirjoittaa.

Huomioitavaa on, että ISW arvioi tulevaisuuden näkymiä aivan eri sävyyn kuin vielä muutamia kuukausia sitten, jolloin Ukrainan uskottiin Venäjän hitaasta etenemisestä huolimatta pitävän tilannetta hallinnassaan.

Myös ukrainalaisviranomaiset ovat myöntäneet, että heidän rintamansa on "murenemassa", brittilehti Financial Times kirjoittaa.

Venäläisjoukkojen etenemistahti lähellä Vuhledaria ja Velyka Novosilkaa osoittavat osaltaan, ettei sota Ukrainassa ole pattitilanteessa, ISW katsoo.

Samankaltaisiin arvioihin ovat syksyn mittaan päätynyt myös esimerkiksi sekä Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaiset että Britannian puolustusministeriö.

Kolme vaihtoehtoa

Venäjällä on läntisessä Donetskissa nyt ISW:n mukaan kolme etenemisvaihtoa.

Venäjä voi pyrkiä piirittämään Velyka Novosilkan ja näin valtaamaan kaupungin eteläpuolen alueet pakottamalla ukrainalaisjoukot vetäytymään alueelta ennen kuin ne joutuvat mottiin.

Velyka Novosilkan tilanne on Ukrainan kannalta varsin vaikea, sillä venäläisjoukot ovat muutamien kilometrien päässä kaupungin keskeisistä huoltoteistä.

Toinen ja kolmas vaihtoehto liittyvät Andriivkan valtausyritykseen.

Venäjä voi edetä kaupunkia Ukrainan näkökulmasta katsoen sekä idästä että etelästä. Erilaisilla hyökkäysyhdistelmillä Venäjä voi pyrkiä pakottamaan Ukrainan joukot pois esimerkiksi Kurakhoven kaupungista, jonka tilanne on muuttunut viikko viikolta tukalammaksi.

Länsi-Donetskin rintamatilanne 24. marraskuuta. Ympyröidyt paikkakunnat vasemmalta oikealle ovat Velyka Novosilka, Pokrovsk ja Kurakhove. Vaaleimman punaiset alueet ovat Venäjän viimeisen viikon aikana valtaamia ja keskipunaiset alueen Venäjän marraskuussa valtaamia. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyssuuntia. Kartta: Black Bird Group.

Venäjän eteneminen on pitkälti kiinni siitä, onnistuvatko maan eteläiset ja itäiset joukkoyhtymät koordinoimaan taistelutoimensa. Hyökkäysten sujuva yhteispeli voisi auttaa Venäjää löytämään rintamasta lisää heikkoja kohtia.

Vaikka Venäjä jatkaisi etenemistään nykytahdilla, ei se aiheuttaisi paniikkia, ISW arvioi. Näin siksi, että vallatakseen koko Donetskin alueen Venäjän pitäisi vallata vielä yli 8 000 neliökilometriä. Donetskin alueen valtaus kuuluu Venäjän keskeisiin sotatavoitteisiin.

Ukrainan kannalta positiivista on, että Venäjä ei ole kyennyt valtaamaan huollon kannalta kriittistä Donetskin alueen Pokrovskin kaupunkia. Venäjän hyökkäystahti tuolla suunnalla on hidastunut merkittävästi alkusyksystä.

ISW:n mukaan on tiedossa ei ole, kuinka paljon ennakkovalmisteluja Venäjän sodanjohto on tehnyt hyödyntääkseen mahdollisia äkillisiä etenemismahdollisuuksia Donetskin alueella. Käytännössä kyse on reservien määrästä ja niiden iskuvoimasta.

Epäselvää on myös se, minkälaista vastarintaa hitaasti perääntyvät ukrainalaisjoukot pystyvät tekenemään talven lähestyessä, ISW katsoo.

"Muutokset aika pieniä"

Viikonloppuna Puolustusvoimien komentaja Janne Jaakkola totesi MTV Uutisille, että Venäjällä on aloite Ukrainassa ja ukrainalaisjoukkojen puolustukseen kohdistuu "jatkuva paine".

Puolustusvoimien komentajan Jaakkolan mukaan yksittäiset kylät ja niiden valtaaminen ei ole "olennaista".

– (Olennaista on,) kenellä on oikeasti aloite siinä vaiheessa, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa hallinto vaihtuu ja mahdolliset keskustelut tulitauosta käynnistyvät, kenraali Jaakkola sanoo.

– Rintamatilanteessa muutokset isossa mittakaavassa ovat aika pieniä, hän katsoo.

1:19 Näin Ukrainan sodan tilannetta arvioi Puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola.

Raskaita tappioita

Venäjä on maksanut etenemisestä raskasta hintaa. Pelkästään loka-marraskuussa, joka oli venäläisjoukkojen kannalta suhteellisen tuloksekasta aikaa, menetti Venäjä lähes 200 taistelupanssarivaunua, yli 650 panssariajoneuvoa ja noin 80 000 sotilasta, kirjoittaa Institute for the Study of War.

ISW uskoo Venäjän jossain vaiheessa etenevän "operatiivisesti merkittävästi", jos ukrainalaisjoukot eivät pysty pysäyttämään käynnissä olevaa hyökkäystä. Samaan aikaan Venäjä ei kuitenkaan pysty loputtomasti kärsimään nykyisenkaltaisia tappioita.

Toisaalta Venäjän etuna Ukrainaan nähden on ollut jo hyvän aikaa se, että se kykenee korvaamaan sotilastappionsa, kun taas ukrainalla on jatkuvasti pulaa erityisesti jalkaväestä.

Joillain rintamalohkoilla venäläisillä on sotilaissa kuusinkertainen ylivoima, kertovat ukrainalaissotilaat ja -komentajat yhdysvaltalaislehti New York Timesille.

Pitkään ilman lepoa taistelleet ukrainalaisprikaatit ovat yksinkertaisesti "kuluneet loppuun", ukrainalaiskapteeni toteaa.

Länsiasiantuntijat ovat pitkään kritisoineet Ukrainan taipumusta lähettää kulloiseenkin kriisipesäkkeeseen aina samoja laatuyksiköitä. Ne ovat usein pystyneet helpottamaan hätää, mutta ilman lepoa niiden taisteluteho väistämättä hiipuu.

Akuuttina moitteiden kohteena on Ukrainan yhä jatkuva panostus Kurskin alueeseen, josta ukrainalaisjoukot valtasivat palan elokuussa. Ukraina pitää alueella yhä merkittävää osaa eliittiyksiköistään samalla kun olennaisia taisteluita käydään kriitikoiden mukaan Itä-Ukrainassa.

Ukraina on syyttänyt ongelmistaan lännen aseavun vähyyttä. Toisaalta lännessä yhä useammin nostetaan esille se tosiasia, ettei Ukraina pysty rekrytoimaan Venäjän tapaan tehokkaasti uusia sotilaita rintamalle. Ukraina ei aio laskea värväysikää 25 vuodesta alaspäin, presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi äskettäin.