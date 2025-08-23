IL: Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa turvatakuita Ukrainalle

Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa Ukrainalle mahdollisesti annettavia turvatakuita.
Asia ilmenee Iltalehden Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.
Kyselyn mukaan 67 prosenttia kannattaa turvatakuita ja vain 10 prosenttia vastustaa. Miltei neljäsosa vastaajista ei osaa sanoa kantaansa.
Lue myös: Trump: Venäjälle ehkä massiiviset pakotteet – tai ei yhtään mitään
Melkein 20 prosenttia vastaajista kannattaa sotilaiden lähettämistä taistelutehtäviin Ukrainaan.
Kyselyyn vastasi elokuussa yli 1 350 ihmistä. Virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 2,7 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.