IL: Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa turvatakuita Ukrainalle

23.08.2025

Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa Ukrainalle mahdollisesti annettavia turvatakuita.

Asia ilmenee Iltalehden Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Kyselyn mukaan 67 prosenttia kannattaa turvatakuita ja vain 10 prosenttia vastustaa. Miltei neljäsosa vastaajista ei osaa sanoa kantaansa.

Melkein 20 prosenttia vastaajista kannattaa sotilaiden lähettämistä taistelutehtäviin Ukrainaan.

Kyselyyn vastasi elokuussa yli 1 350 ihmistä. Virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 2,7 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

