Padon räjähdys tallentui videolle – tulvakatastrofi uhkaa Itä-Ukrainaa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiy on sanonut, että Ukraina aikoo vahvistaa asemiaan Pokrovskin ja Kurahoven rintamilla, joihin Moskova on kohdistanut hyökkäyspainetta jo kuukausien ajan.

Venäjä on lähestymässä Pokrovskiä, joka on strateginen tie- ja rautatieliikenteen solmukohta, ja jossa on hiilikaivos. Lähellä sijaitsevassa pienessä teollisuuskaupunki Kurahovessa on suuri hiilivoimala.