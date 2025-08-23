Harvinainen näky: Kim Jong-un kyynelehtii kaatuneiden muistoksi

1:02imgKatso Kim Jong-unin tunteikkaat hetket videolta.
Julkaistu 31 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Markus Friman

markus.friman@mtv.fi

Pohjois-Korean johtaja osallistui tilaisuuteen, jossa hän muun muassa halasi kaatuneiden sotilaiden lapsia kyynelehtien.

Pohjois-Korean valtiontelevisio julkaisi harvinaista videomateriaalia, jossa maan johtaja Kim Jong-un nähdään keskiviikkona kunnioittamassa Ukrainan sodassa kaatuneita sotilaita.

Jong-un palkitsi ”ulkomaanoperaatioihin” osallistuneita joukkoja sekä kumarsi ja laski kukkia muotokuvilla koristellulle muistoseinälle. Hän myös halasi kaatuneiden sotilaiden lapsia kyyneleet silmissään.

Lue lisää: Pohjois-Korean johtaja jakoi kunniamerkkejä Ukrainan sodassa taistelleille

Varsinaiset hautajaiset pidettiin elokuun alussa, mutta kunniamerkkien jakotilaisuudesta ja siihen liittyvästä konsertista ei ole annettu tarkempia tietoja.

Jong-unin kerrotaan osallistuneen hautajaisiin yöllä juhlallisessa ja vakavassa tunnelmassa.

Katso Kim Jong-unin tunteikkaat hetket yllä olevalta videolta.

Lue myös: Tuhannet pohjoiskorealaiset raatavat orjatöissä Venäjällä karmeissa oloissa – nyt puhuvat työntekijät

Lisää aiheesta:

Pohjois-Korean johtaja jakoi kunniamerkkejä Ukrainan sodassa taistelleilleKim Jong-un muisti Ukrainan sodan pohjoiskorealaisuhreja – osallistujat "puhkesivat kyyneliin"Video: Kim Jong-un saapui uudenvuoden juhliin yhdessä tyttärensä kanssaHarvinainen tunnepurkaus: Kim Jong-un kyynelehti ja pyysi anteeksi – "Kansamme on pistänyt minuun luottamuksensa"Katso omin silmin: Näin julkisuudesta kaikonnut Kim Jong-un esiintyy lannoitetehtaan avajaisissaVideo: Pohjois-Korean johtaja hymyili leveästi juhlaparaatissa – mutta mille?
Kim Jong-unPohjois-KoreaUkrainan sotaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Kim Jong-un