Harvinainen näky: Kim Jong-un kyynelehtii kaatuneiden muistoksi

Pohjois-Korean johtaja osallistui tilaisuuteen, jossa hän muun muassa halasi kaatuneiden sotilaiden lapsia kyynelehtien.
Pohjois-Korean valtiontelevisio julkaisi harvinaista videomateriaalia, jossa maan johtaja Kim Jong-un nähdään keskiviikkona kunnioittamassa Ukrainan sodassa kaatuneita sotilaita.
Jong-un palkitsi ”ulkomaanoperaatioihin” osallistuneita joukkoja sekä kumarsi ja laski kukkia muotokuvilla koristellulle muistoseinälle. Hän myös halasi kaatuneiden sotilaiden lapsia kyyneleet silmissään.
Varsinaiset hautajaiset pidettiin elokuun alussa, mutta kunniamerkkien jakotilaisuudesta ja siihen liittyvästä konsertista ei ole annettu tarkempia tietoja.
Jong-unin kerrotaan osallistuneen hautajaisiin yöllä juhlallisessa ja vakavassa tunnelmassa.
