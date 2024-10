"Kärki lyöty sisälle, tilanne hyvin huolestuttava" – Venäjän voimakas panssarihyökkäys murtautunut rintamaan

– Puolustuslinjaan on murtauduttu ja hyökkäyskärki on lyöty sisälle. Vielä ei voida puhua läpimurrosta, Paroinen arvioi puhelimitse.

– Siellä on mahdollisuus murtautua melko avoimeen selustaan, jos Venäjällä on voimavaroja. Vakava saarrostusuhka on kehittymässä, Paroinen katsoo.

Donetskin alueen rintamatilanne 30. lokakuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyssuuntia. Vaaleamman punaiset alueet ovat Venäjän noin viimeisen viikon aikana valtaamia alueita. Kartta: The War in Ukraine / Black Bird Group.

Panssarihyökkäys onnistui

Toinen Venäjän menestyksekseen vaikuttanut seikka on, että Venäjä on kääntänyt Donetskin alueen hyökkäyksen painopistettään enemmän etelään, kun aiemmin hyökkäykset tulivat Ukrainan kannalta katsoen pikemminkin idästä.

– Venäjä on keskittänyt joukot murtokohtaan ja sillä on saatu tuloksia aikaan. Puolustus ei ollut valmis, joukot olivat ehkä vähän epäjärjestyksessäkin kaiken siirtelyn jälkeen, Paroinen sanoo.

Ukrainalla vaikea syksy

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan Venäjän eteneminen on yhä "hidasta", mutta "taktisesti merkittävää".