Venäjä on koonnut uuteen hyökkäykseensä enemmän sotilaita kuin joilla se aloitti sodan, kertoo FP: "Ihmisaaltotaktiikka"

Kuluvalla viikolla on raportoitu Venäjän uusista hyökkäyksistä Itä-Ukrainassa, jonne taisteluiden painopiste on palannut Ukrainan menestyksekkäiden vastahyökkäyksen jälkeen.

Sekä amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) että Britannia ovat todenneet Venäjän käynnistäneen uuden merkittävän hyökkäyksen.