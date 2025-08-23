Trump: Venäjälle ehkä massiiviset pakotteet – tai ei yhtään mitään

Presidentti kertoo, että kahden viikon aikarajan jälkeen hän tekee päätöksen mahdollisista Venäjä-pakotteista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Venäjän ja Ukrainan neuvotteluille asettamansa kahden viikon takarajan jälkeen tiedossa voi olla massiivisia pakotteita Venäjää kohtaan – tai ei yhtään mitään.

Trump sanoi torstaina konservatiivikanava Newsmaxille, että seuraavat kaksi viikkoa näyttävät, mihin suuntaan Venäjän ja Ukrainan väliset neuvottelut etenevät. Presidentin mukaan Yhdysvaltain on sen jälkeen ehkä otettava toisenlainen taktiikka.

Perjantaina häneltä kysyttiin, mitä hän tekee kahden viikon aikarajan umpeuduttua.

– Uskon että siinä vaiheessa tiedän Venäjän asenteen, ja suoraan sanottuna myös Ukrainan asenteen. Siihen vaaditaan kaksi, Trump sanoi.

– Sitten teen päätöksen siitä mitä teemme, ja se on hyvin tärkeä päätös. Kyse on siitä, asetammeko massiivisia pakotteita vai massiivisia tulleja vai molempia. Tai sitten emme tee mitään ja sanomme että tämä on teidän tappelunne.

Trump sanoi myös, että Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välisen tapaamisen järjestäminen on kuin sekoittaisi öljyä ja etikkaa keskenään.

– He eivät tule toimeen kovin hyvin, ilmeisistä syistä.

Trumpin mukaan jää nähtäväksi, täytyykö hänen osallistua mahdolliseen Zelenskyin ja Putinin tapaamiseen.

Trump on toistuvasti asettanut kahden viikon takarajoja Venäjän ja Ukrainan sodassa ja myös muissa asioissa, mutta aikarajan umpeuduttua mitään ei useinkaan ole tapahtunut.