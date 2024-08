Uudet teoriat saattavat selittää, miksi Ukraina nöyryyttää Venäjää Kurskissa – ja miksi se kävi niin helposti

USA:lta heltiämässä pitkänkantaman ohjuksia?

Asiantuntija MTV:lle: Ukrainalla on kolme tavoitetta Kurskissa, joista yksi on suunnattu lännelle

Pomellin mukaan viesti on myös suunnattu ilmiselvästi Venäjälle, että "Ukrainalla on kykyä ja tahtoa toteuttaa sotilaallisia operaatioita eikä rauha ole itsestäänselvyys".

Ukrainan hyökkäys on omiaan myös nostattamaan omien joukkojen taistelumoraalia ja osoittamaan, ettei Venäjän armeija ole niin mahtava kuin se on antanut luulla, Mezentseva antaa ymmärtää Sky Newsille.

Tarkoituksena tuhota Kurskin alueen sotilaskentät?

Toisen mahdollisen syyn Kurskiin hyökkäämiselle esittää Ukrainan hallituksen neuvonantaja Juri Sak . Hän kommentoi BBC:n Newsday-ohjelmassa , että yksi operaation tavoitteista on "neutralisoida" Kurskin alueen lentokentät, joilta on hänen mukaansa tehty tänä kesänä yli 2000 iskua Ukrainan puolelle.

Ukrainan tavoitteena sittenkin saada Venäjä siirtämään joukkojaan?

On kolmaskin teoria. Sen esitti New Geopolitics Research Networkin johtaja Mykhailo Samus ukrainalaisella Radio NV -kanavalla. Aiheesta Suomessa on kirjoittut Verkkouutiset .

Samuksen mukaan hyökkäys Kurskiin on vain yksi operaatio Ukrainan suuremmassa suunnitelmassa. Samuksen ajatuksen taustalla on se, että Venäjän olisi paineen lisääntyessä pakko siirtää joukkoja Kurskin alueelle myös Donetskista. Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) katsoo, että tällä hetkellä Venäjä priorisoi etenemistä Donetskissa enemmän kuin Kurskin puolustamista.