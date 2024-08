MPKK:n asiantuntija näkee kolme mahdollista tavoitetta Ukrainan hyökkäykselle Kurskissa

– Ukrainan johto on viestinyt varsin niukasti hyökkäyksen tavoitteista. Varmasti yksi tavoite on herättää länsimaiden mielenkiintoa (takaisin) Ukrainan sotaa kohtaan, Powell sanoo.

– Toinen tavoite on viestiä Venäjälle, että Ukrainalla on kykyä ja tahtoa toteuttaa sotilaallisia operaatioita eikä rauha ole itsestäänselvyys.

Yllätettiinkö Venäjä?

– Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Venäjällä on ollut tiedustelutietoa (Ukrainan) hyökkäysvalmisteluista. Mutta on mahdollista, että he ovat tulleet siihen lopputulokseen, että tällainen hyökkäys ei ole operatiivisesti kannattava eikä siksi todennäköinen. Yllätytetyksi se on tullut, Powell toteaa.