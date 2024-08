ISW: Ukraina etenee Kurskissa "suhteellisen tehokkaasti" – Venäjää kiinnostaa silti enemmän aivan toinen alue

Ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) arvion mukaan Venäjä etenee tällä hetkellä "suhteellisen tehokkaalla vauhdilla" Donetskin alueella Itä-Ukrainassa. Tämä kertoo ISW:n mukaan siitä, että Venäjä priorisoi ennemmin etenemistä Donetskissa kuin Kurskin puolustamista. Ukraina aloitti vastahyökkäyksensä Venäjän puolelle Kurskiin viime viikon tiistaina.