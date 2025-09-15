Kuulustelijoiden mukaan perheystävä oli ottanut yhteyttä viranomaisiin.

Yhdysvalloissa oikeistoaktivisti Charlie Kirkin ampumisesta epäilty mies ei ole suostunut yhteistyöhön viranomaisten kanssa. Asiasta kertoi Utahin kuvernööri Spencer Cox NBC News -kanavalle myöhään sunnuntaina Suomen aikaa.

Kuvernööri kertoi, että viranomaisten hallussa olevan 22-vuotiaan Tyler Robinsonin läheiset, hänen seurustelukumppaninsa, perheenjäsenet ja ystävät ovat antaneet tietoja kuulusteluissa.

Wall Street Journal -lehden (WSJ) mukaan miehen kuulustelijat ovat kertoneet, että epäilty olisi vihjannut isälleen olevansa Kirkin ampunut henkilö. Tämän jälkeen perheystävä olisi ottanut yhteyttä viranomaisiin, WSJ kertoi.

– Voimme vahvistaa jälleen, että perheenjäsenten ja kuulustelemiemme ihmisten mukaan hän tulee konservatiivisesta perheestä, mutta hänen oma ideologiansa olisi hyvin erilainen kuin hänen perheensä, Cox sanoi.

Syytti sosiaalista mediaa

Coxin mukaan mies oli yliopisto-opintonsa kesken jättänyt opiskelija, joka oli ajautunut niin kutsutun pimeän verkon syövereihin eli rikollisiin verkostoihin internetissä.

– Tämäntyyppinen väkivalta on lisääntynyt yhteiskunnassamme, hän sanoi syyttäen sosiaalista mediaa ihmisten radikalisoimisesta ja väkivaltaan lietsomisesta.

– Viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana olemme nähneet jok'ikisessä salamurhassa sekä salamurhayrityksessä, että sosiaalisella medialla on ollut suora rooli. Sana "syöpä" ei riitä kuvaamaan ilmiötä, hän sanoi.