Hyllytetty Jimmy Kimmel liikuttui kyyneliin paluulähetyksessään.
Yhdysvaltalaisen juontajan Jimmy Kimmelin keskusteluohjelma Jimmy Kimmel live palasi tv-ruutuihin varhain keskiviikkoaamuna Suomen aikaa.
Tähtijuontaja piti heti ohjelman alussa 15-minuuttisen aloitusmonologin, jonka aikana mies liikuttui kyyneliin ja ääni väristen pahoitteli kommenttejaan konservatiivivaikuttaja Charlie Kirkin murhasta.
– Minun ei ollut tarkoitus vähätellä nuoren miehen murhaa, sanoi Kimmel.
Katso ylhäällä olevalta videolta paloja Jimmy Kimmelin paluusta televisioon.