Yhdysvaltalaisen oikeistoaktivisti Charlie Kirkin, 31, murhan jälkeen jo entisestään tulehtunut kahtiajako Yhdysvalloissa on nyt räjähdysherkkä, kirjoittaa MTV Uutisten Yhdysvaltoihin erikoistunut toimittaja Sanna Voltti.

Heti Kirkin kuoleman jälkeen sosiaalisessa mediassa alkoi levitä vastenmielinen ilmiö; ihmiset juhlistivat Kirkin kuolemaa.

Hänen kuolemastaan levitettiin meemejä ja videoita, joissa tapahtumille naurettiin. Kuin olisi unohdettu, että nuori Kirk oli myös isä ja aviomies, jonka perhe oli paikalla tilaisuudessa, jossa hänet ammuttiin.

Myös Kirkin kannattajat reagoivat nopeasti hänen kuolemaansa koskeviin kommentteihin.

Sosiaalisessa mediassa irvailleet ovat joutuneet vakaviin seurauksiin: useita on erotettu työstään, pidätetty virantoimituksesta tai julkisesti moitittu. Tapauksia on kertynyt niin opettajien, palomiesten, toimittajien, poliitikkojen kuin salaisen palvelun työntekijöidenkin keskuudesta.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on lisäksi uhannut ryhtyä toimenpiteisiin ulkomaalaisia vastaan, jotka on saatu kiinni Kirkin panettelusta. Sotaministeri Pete Hegseth on puolestaan määrännyt, että jokainen Pentagonin sisällä tehty paheksuva kommentti Kirkin kuolemasta on raportoitava eteenpäin.

Trumpin läheinen tukija Laura Loomer varoitti X:ssä:

– Valmistautukaa siihen, että koko tulevaisuuden ammatilliset tavoitteenne tuhoutuvat, jos olette niin sairaita, että juhlitte hänen kuolemaansa. Aion saada teidät toivomaan, ettette olisi koskaan avanneet suutanne.

Loomer kirjoitti myös, että vihollisille ei pidä olla kiltti, vaan julma.

Erityisen ristiriitaista on se, että samat henkilöt – Loomer mukaan lukien, sekä Kirk itse – pilkkasivat vielä viime kesänä hyökkäystä edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin ja hänen miehensä kotiin.

"Sota" julistettu

Monet toimittajat ja poliitikot ovat sanoneet, että oli Kirkin mielipiteistä mitä mieltä tahansa, niin hän teki aktivismia oikealla tavalla: puhumalla nuorille ruohonjuuritasolla.

Senaattorit molemmilta puolilta ovat yrittäneet sanoa, että sanoissaan pitää olla nyt varovainen ja poliittisen väkivallan on loputtava.

Kirkin kuolemaan johtanut ampuminen on siis tuomittu molemmilta puolilta, mutta jotain jää puuttumaan.

Yhteisymmärrys ja vuoropuhelu poliittisen väkivallan lopettamisesta ja lietsomisesta jää juuri sen itsensä – vihan – jalkoihin.

Sana "sota" on kuultu puheenvuoroissa aivan liian usein.

Fox Newsin ankkuri Jesse Watters sanoi vasemmiston julistaneen sodan. Entinen Trumpin neuvonantaja Steve Bannon sanoi Kirkin olevan sodan uhri.

– Vasemmisto ja sen politiikka ovat johtamassa Amerikkaa sisällissotaan.… Hanskat on riisuttu, sanoi puolestaan wisconsinilainen republikaanikongressiedustaja Derrick Van Orden.

Kirkin leski Erika Kirk piti myös tunteellisen puheen viikonlopun aikana. Hän kertoi muun muassa, mitä oli sanonut Kirkien kolmevuotiaalle tyttärelle.

– Älä huoli, isi on työmatkalla Jeesuksen kanssa, jotta hänellä on varaa mustikkabudjettiisi, hän sanoi.

Erika Kirk sanoi, että Kirkin aloittama liike on vahvempi kuin koskaan.

Mutta myös hän puhui taistelusta.

– Tämän lesken itku kaikuu maailmassa kuin taisteluhuuto, hän sanoi.

Poliittisen väkivallan hyväksyvä retoriikka, sosiaalisen median postaukset, meemit ja ivat tulevat siis molemmilta puolin.

Samaan aikaan presidentti Trump on jatkanut poliittisten vastustajiensa syyttämistä väkivallan lietsomisesta ja syyttänyt vasemmistoa eripuraisuuden luomisesta, samalla kun hän väittää, ettei oikeistolla ole väkivaltaongelmaa.

Syyn vierittäminen toisen osapuolen niskaan on vaarallista, kun pysähtyminen ja tilanteen rauhoittamisen paikka olisi kaikilla.

Tämä vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana Yhdysvalloissa tapahtui noin 150 poliittisesti motivoitua hyökkäystä – lähes kaksi kertaa niin paljon kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Yksi tämän kesän tunnetuimmista tapauksista on, kun minnesotalainen demokraattipoliitikko murhattiin miehensä kanssa. Tekijällä, konservatiivisella Vance Boelterilla oli tappolista, jossa kaikki 45 nimeä olivat demokraattipoliitikkoja.

Tapausten määrän kasvu kertoo karulla tavalla siitä, kuinka syvälle juurtunutta poliittinen väkivalta Yhdysvalloissa on. Kun retoriikka kovenee ja vastustajaa ei enää nähdä poliittisena kilpailijana vaan vihollisena, syntyy maaperä yhä vaarallisemmille teoille.

Mitä tekijästä tiedetään?

Puolitoista vuorokautta Kirkin murhan jälkeen epäilty tekijä, 22-vuotias Tyler Robinson saatiin kiinni.

Pian sen jälkeen, presidentti Trump sanoi toivovansa hänelle kuolemantuomiota. Robinsonille nostetaan virallisesti syytteet huomenna. Hänelle tehdään myös mielentilatutkimusta. Kuolemantuomiota ei ole suljettu pois.

Robinson opiskeli kolmatta vuotta sähköalalla ja on kotoisin Utahista.

Hänen vanhempansa ovat republikaaneja ja mormoneja. Robinson itse on rekisteröitynyt sitoutumattomaksi äänestäjäksi.

Hänen motiivinsa ei ole tiedossa, mutta tutkijoiden mukaan vaikuttaisi siltä, että Robinson oli radikalisoitunut.

Robinson ei ole tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa. Hän jäi kiinni, kun hänen isänsä tunnisti poikansa FBI:n julkaisemista kuvista ja puhui pastorin kanssa. Pastori otti yhteyttä viranomaisiin.

Robinsonin, romanttiseksi suhteeksi uskottu transsukupuolinen asuintoveri on tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Lähipiirin kertoman mukaan Robinson vietti paljon aikaa pimeässä verkossa ja pelasi paljon.