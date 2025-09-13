Charlie Kirkin ampujaksi epäilty mies tuodaan oikeuden eteen tiistaina.

Yhdysvalloissa oikeistoaktivisti Charlie Kirkin leski Erika Kirk on vakuuttanut jatkavansa miehensä työtä. Kirk kuvaili videoviestissään miestään "täydelliseksi isäksi ja aviomieheksi".

– Mieheni salamurhasta vastuussa olevilla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä he ovat tehneet. Ette käsitä, minkä tulen olette sytyttäneet tässä leskessä: tämän lesken huudot tulevat kaikumaan ympäri maailmaa kutsuna taisteluun, Kirk sanoi.

– Mieheni rakentama liike ei tule kuolemaan. Se ei kuole, en anna sen tapahtua, hän jatkoi.

Kirkin ampumisesta epäilty 22-vuotias mies saatiin kiinni eilen, ja häntä pidetään vankilassa Utahin vankilassa.

Yhdysvaltalaismedioiden mukaan syyttäjän on määrä nostaa virallinen syyte ensi tiistaina, jolloin epäilty tuodaan oikeuden eteen.

Utahin kuvernööri Spencer Cox vahvisti eilen tiedotustilaisuudessa, että epäillyn lähipiiriin kuuluva ihminen ilmiantoi tämän viranomaisille.

Cox sanoi, että epäillyn uskotaan toimineen yksin.

31-vuotias Kirk ammuttiin keskiviikkona, kun hän oli puhumassa Utah Valleyn yliopistolla.

2:54 Katso tuorein video liittyen Charlie Kirkin ampujaksi epäiltyyn.