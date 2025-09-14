Yhdysvalloissa puolustusministeri Pete Hegseth varoittaa Pentagonin työntekijöitä oikeistoaktivisti Charlie Kirkin kuolemaan liittyvästä kirjoittelusta.
Hegsethin mukaan Pentagon "tarkkailee" työntekijöidensä kommentteja, joissa iloitaan tai pilkataan Kirkin murhaa. Aiheesta kirjoittaa The Hill.
Hegsethin mukaan tällaiseen kirjoitteluun puututaan välittömästi. Puolustusministeriön tiedottaja Sean Parnell oli jo aiemmin sanonut, että sotilashenkilöstöltä tai sotaministeriön (puolustusministeriön) siviilityöntekijöiltä ei tulla hyväksymään murhan pilkkaamista.
Yhdysvalloissa kaikki republikaanien ja demokraattien näkyvät henkilöt ovat tuominneet Kirkin murhan. Myös kaikki maan entiset presidentit ovat tuominneet teon.
Sosiaalisessa mediassa on kuitenkin liikkunut pilkkaviestejä murhaan liittyen ja tämä on herättänyt raivoa.
31-vuotias Kirk ammuttiin keskiviikkona, kun hän oli puhumassa Utah Valleyn yliopistolla. Kirkin ampumisesta epäilty 22-vuotias mies saatiin kiinni perjantaina, ja häntä pidetään vankilassa Utahin vankilassa.
2:54Katso tuorein video liittyen Charlie Kirkin ampujaksi epäiltyyn.