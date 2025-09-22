Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä kommentoi Charlie Kirkin muistotilaisuutta.

Oikeistoaktivisti Charlie Kirkin muistotilaisuus järjestettiin Yhdysvaltain Arizonassa sunnuntaina. Konservatiivisen Turning Point USA -järjestön perustaja Kirk ammuttiin 10. syyskuuta Utah Valleyn yliopistolla.

Muistotilaisuus järjestettiin Glendalen jalkapallostadionilla ja tilaisuuteen saapui kymmeniä tuhansia ihmisiä. Muistotilaisuudessa puhuivat sekä presidentti Donald Trump että varapresidentti J. D. Vance, kuten myös Kirkin leski Erika Kirk.

Erika Kirk antoi anteeksi miehensä epäillylle murhaajalle.AFP / Lehtikuva

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä kommentoi Huomenta Suomen haastattelussa mediassa laajalti seurattua tilaisuutta.

– Lähinnä tuli mieleen uskonnon ja politiikan kohtaaminen. Eräänlainen ylimääräinen puoluekokous ja herätysjuhla samaan aikaan, Penttilä kertoo.

Penttilän mukaan tilaisuutta seuraamaan tulleet ihmiset olivat pukeutuneet Amerikan lipun väreihin. Lisäksi yleisön vaatetuksissa korostuivat uskonnolliset viittaukset sekä viittaukset Jeesukseen.

– Hyvin poikkeuksellinen muistotilaisuus, Penttilä sanoo.

Penttilän mukaan yksi mieleenpainuva asia oli Erika Kirkin anteeksianto miehensä epäillylle ampujalle.

– Annan hänelle anteeksi, koska myös Kristus teki niin. Vihalla ei voi vastata vihaan, Erika Kirk sanoi muistopuheessaan.

Presidentti Trump piti puheensa Erika Kirkin jälkeen.

– Trump puolestaan sanoi puheessaan olevansa toista mieltä. Hän ei voi vihollisilleen antaa anteeksi tai toivottaa heille mitään hyvää, Penttilä kertaa.

– Charles James Kirkin murhasi julmasti radikalisoitunut, kylmäverinen hirviö, Trump lisäsi.

– Samaan aikaan, kun kristillistä anteeksiantoa painotettiin, painotettiin oikeastaan sitä, että tämä on aloituspiste republikaanien taistelulle. Politiikka ja uskonto ei kaikissa asioissa mennyt yksi yhteen, Penttilä jatkaa.

Erika Kirk astui miehensä saappaisiin

Erika Kirkistä tuli miehensä Charlie Kirkin seuraaja Turning Point USA -järjestössä. Hänestä tehtiin järjestön toimitusjohtaja.

Lue myös: Charlie Kirkin seuraaja on valittu

Erika Kirk on Penttilän mukaan karismaattinen ja erinomainen puhuja. Charlie Kirk kuvaili aiemmin puolisonsa olevan itseään radikaalimpi ja enemmän oikealla.

– Kyllä tässä nyt nähdään tällaista hyvin taistelevaa johtajuutta liikkeelle, Penttilä sanoo.

Muistopuheessaan Erika Kirk kertoi olevansa otettu kunniasta toimita järjestön hallituksen puheenjohtajana sekä toimitusjohtajana.